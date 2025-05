FOLLIA GIORGETTI – “200.000€ se restate al sud”, fai domanda sul portale: concessione shock solo a chi non ha l’indeterminato

Arriva un’opportunità che sembra uscita da un sogno, un bonus così generoso da lasciare a bocca aperta.

Il Ministro Giorgetti ha lanciato un’iniziativa che potrebbe cambiare la vita di migliaia di persone, offrendo cifre astronomiche per chi sceglie di investire nel Mezzogiorno.

Dimenticate le solite promesse, qui si parla di 200.000 euro per chi decide di restare (o trasferirsi) al Sud!

Ma c’è una condizione ben precisa, una clausola che rende questa concessione ancora più “shock”.

Siete curiosi di sapere chi sono i fortunati e come accedere a questa incredibile somma? Preparatevi a scoprire un’occasione da non perdere!

Prepara le valigie

Con la Legge di Bilancio 2024, il governo ha rinnovato e introdotto numerosi bonus e incentivi dedicati alle imprese, con l’obiettivo di sostenere l’economia italiana. Si tratta di misure fiscali, finanziamenti a fondo perduto e agevolazioni per l’acquisto di nuovi beni strumentali, tutte volte a stimolare gli investimenti, la digitalizzazione e, in generale, a rilanciare il sistema imprenditoriale, in linea con gli obiettivi del PNRR. Tra le agevolazioni più significative, spiccano il finanziamento Nuova Sabatini per l’acquisto di beni strumentali, il Fondo Impresa Donna a supporto dell’imprenditoria femminile, il Fondo di Garanzia PMI e il Piano Nazionale Transizione 4.0. A queste si aggiungono incentivi specifici per le assunzioni under 36 e una serie di agevolazioni per le imprese del Mezzogiorno e del Centro Italia, sintetizzate nell’iniziativa Resto al Sud.

Resto al Sud si distingue come un’agevolazione fiscale pensata per sostenere le imprese nel Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e nel Centro Italia (nelle aree del cratere sismico) e incentivare la nascita di nuove. Questa misura include, tra i beneficiari, soggetti di età compresa tra i 18 e i 55 anni e prevede contributi fino a 200.000 euro per le realtà imprenditoriali emergenti. Si tratta di contributi economici, in parte a fondo perduto, finalizzati a incoraggiare un maggiore sviluppo delle imprese, in primis quelle giovanili.

Ecco cosa devi sapere

Per accedere a Resto al Sud, i candidati devono possedere requisiti specifici: essere residenti nei territori oggetto della misura (o disposti a trasferirvisi entro 60 giorni dall’accoglimento della domanda, o 120 giorni se residenti all’estero), avere un’età compresa tra 18 e 55 anni e, qui la condizione “shock”, non avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato per tutta la durata del finanziamento. Non devono essere già titolari di altra attività d’impresa alla data del 21 giugno 2017, né aver beneficiato di altre agevolazioni nazionali per l’autoimprenditorialità negli ultimi tre anni. Anche i liberi professionisti senza partita IVA da almeno 12 mesi, che non svolgono un’attività analoga a quella per cui chiedono le agevolazioni, possono far domanda.

Resto al Sud coinvolge una vasta gamma di attività produttive: commercio, artigianato, industria, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca, fornitura di servizi alle persone e alle imprese, turismo e attività libero professionali. Le domande dovranno essere compilate esclusivamente in via telematica sulla piattaforma web “Nuova Sabatini Sud” del Ministero dello Sviluppo Economico.