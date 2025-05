Raccolta differenziata, novità a Pisa: installato a San Miniato un cestino che differenzia da solo i rifiuti

Progettato un cestino che, avvalendosi dell’intelligenza artificiale, riesce a differenziare da solo i rifiuti: oggi la presentazione a Pisa.

La raccolta differenziata è una delle pratiche da imparare a mettere in pratica nella quotidianità. Saper separare correttamente i rifiuti è fondamentale per ridurre l’inquinamento, risparmiare risorse naturali e proteggere la salute dell’ambiente.

Negli ultimi anni, l’Italia si è avvicinata ai dati europei con una percentuale di riciclaggio dei rifiuti urbani che supera il 50%, mentre il 65% del territorio nazionale ha intuito l’importanza di questa abitudine con regioni che si distinguono per elevate percentuali di raccolta differenziata.

Allo scopo di rendere ancora più semplice tale procedura, ci si è avvalsi dell’intelligenza artificiale per progettare un cestino che è in grado di differenziare autonomamente i rifiuti.

Frutto della collaborazione tra Geofor/RetiAmbiente e la start-up Ganiga, il nuovo progetto viene presentato oggi, 29 maggio, presso la Fondazione Conservatorio Santa Chiara di San Miniato.

Il cestino intelligente: il nuovo progetto a San Miniato

La tecnologia è entrata a far parte della quotidianità di ognuno di noi e il cestino Hooly ne è la prova. Progettato avvalendosi dell’intelligenza artificiale, è in grado di separare autonomamente i rifiuti che vengono gettati al suo interno. Il vicepresidente della Fondazione Conservatorio Santa Chiara, Vittorio Gabbanini, si è detto orgoglioso di “ospitare questa innovazione” sottolineando come la “tecnologia possa essere una leva fondamentale per sensibilizzare e responsabilizzare la comunità verso una gestione più consapevole dei rifiuti”.

La scelta di dar vita ad un progetto sostenibile e all’avanguardia nasce dalla volontà di incentivare la cittadinanza a rendere la città più pulita e tecnologicamente all’avanguardia. L’avvento dell’intelligenza artificiale può rappresentare un valido aiuto per tutti coloro che hanno a cuore il benessere dell’ambiente e del posto in cui vivono.

La presentazione di Hooly

Nella giornata di oggi, 29 maggio, alle ore 10 presso Fondazione Conservatorio Santa Chiara avverrà la presentazione ufficiale del cestino dei rifiuti intelligente. Un vero e proprio vanto per il primo cittadino di San Miniato, Simone Giglioli, che ha commentato a Pisa Today: “L’amministrazione comunale è sempre attenta a promuovere iniziative che coniughino innovazione e sostenibilità. L’installazione di questo cestino intelligente è un esempio concreto di come la tecnologia possa supportare la cittadinanza nel corretto smaltimento dei rifiuti”.

Grande soddisfazione anche per coloro che hanno collaborato per la realizzazione di questo progetto. Paolo Vannozzi, amministratore delegato di Geofor, si è detto entusiasta di quanto riuscito ad elaborare insieme a Ganiga, con l’unico obiettivo di una città più pulita e sostenibile. Il primo modello di cestino dei rifiuti intelligente è stato installato a Milano, presso la sede di Google, nel dicembre 2024.