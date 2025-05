ALLERTA Bancomat, lo chiamano il “righello magnetico”, se vedi questo oggetto non tentare di prelevare | Perdi tutto

Allerta bancomat: se vedi un righello magnetico fermati subito o ti trovi con il conto corrente svuotato in un attimo.

Ormai anche andare a prelevare al bancomat può diventare un’operazione a rischio.

Quella che dovrebbe essere una semplice routine quotidiana può trasformarsi in una trappola silenziosa, capace di svuotare interi conti correnti in pochi minuti. E tutto senza che il malcapitato si accorga di nulla.

Il pericolo ha un nome subdolo e, a prima vista, quasi innocuo: “righello magnetico”. A guardarlo, sembra un piccolo oggetto tecnico, magari un pezzo della struttura dello sportello automatico.

Invece, potresti ritrovarti con il conto corrente svuotato in un attimo. E, appunto, quando te ne accorgi sarà troppo tardi.

Allerta bancomat: il righello magnetico svuota conto

Oggi basta un attimo di distrazione, una fessura dall’aspetto leggermente diverso o un oggetto sospetto incastrato vicino allo slot per ritrovarsi vittime di un raggiro perfettamente architettato. In tanti si sono già ritrovati davanti a uno sportello che sembrava funzionare normalmente, ma che nascondeva una trappola invisibile.

E la prudenza, in questi casi, non è mai troppa: se noti qualcosa di strano, non rischiare. Meglio perdere qualche minuto in più che ritrovarsi il conto prosciugato.

La prudenza non è mai troppa

Dietro a questi allarmi lanciati c’è una verità concreta: sono due le truffe più diffuse che stanno preoccupando utenti e autorità. La prima si chiama skimming: i truffatori installano un dispositivo minuscolo nello stesso spazio dove si inserisce la carta. Questo apparecchio riesce a leggere e copiare la banda magnetica della tessera, con tutti i dati necessari per clonarla e usarla altrove.

La seconda truffa, ancora più subdola, viene chiamata il righello: in pratica, un elemento magnetico viene applicato all’erogatore del contante, impedendo alle banconote di uscire. La persona crede che il prelievo non sia andato a buon fine, si allontana, e intanto il ladro – magari appostato poco lontano – recupera il dispositivo e si prende i soldi rimasti intrappolati. Per evitare queste situazioni, la Polizia consiglia di ispezionare sempre lo sportello prima di inserire la carta. Guarda bene se ci sono oggetti sospetti nella fessura o se qualcosa sembra fuori posto. Se hai dubbi, non inserire la carta e avvisa subito la banca o le forze dell’ordine. Infine, non lasciare mai il bancomat incustodito se il contante non esce subito, e copri sempre la tastiera mentre digiti il PIN. Anche un piccolo gesto può fare la differenza tra un’operazione sicura e una truffa andata a segno.