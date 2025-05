Lavatrice, lavi a 30 gradi, pulisce come a 60: col programma rallenty dimezzi la bolletta | Devi sapere usare la vaschetta

Impara ad usare la lavatrice: puoi lavare a 30 gradi e pulire come a 60 se sai come utilizzare la vaschetta e il programma segreto.

Risparmiare in bolletta è possibile anche senza rinunciare alla pulizia impeccabile del bucato. Le nuove lavatrici offrono funzioni intelligenti che pochi conoscono davvero, ma che possono fare una grande differenza.

Basta cambiare qualche piccola abitudine e imparare a usare al meglio i programmi nascosti nel pannello comandi: risultati da lavanderia, consumi da formichina.

In un’epoca in cui ogni kilowatt conta, lavare a basse temperature diventa quasi una missione. E se ti dicessimo che puoi ottenere l’effetto di un lavaggio a 60 gradi anche usando solo 30? No, non è magia. È tecnologia.

Un trucco semplice, economico ed ecologico, che molti sottovalutano, ma che i veri esperti conoscono da anni. Basta sapere come fare.

Lavatrice: il trucco per lavare a 30 gradi come fossero a 60

Le nostre nonne, senza elettrodomestici intelligenti, avevano già capito tutto: prima si mettono i panni in ammollo, poi si lavano. Un metodo che oggi possiamo replicare in modo automatico grazie a una funzione troppo spesso ignorata: il prelavaggio. È nascosto lì, tra i vari programmi, ma può cambiare il destino delle tue camicie macchiate di sugo o dei body da palestra intrisi di sudore.

E proprio grazie a questo ciclo iniziale a bassa temperatura e con movimenti lenti, il bucato si prepara al lavaggio vero e proprio come un atleta prima della gara. E il bello è che funziona con qualsiasi programma, anche con quello eco: quindi meno energia, meno sprechi, meno bolletta. Vediamo come funziona.

Basta saper usare la vaschetta

Il prelavaggio è, in pratica, l’ammollo automatico. Funziona lavando i capi con acqua fredda o tiepida (di solito fino a 30°C), e un po’ di detersivo, per circa 20-30 minuti. Il cestello ruota lentamente, smuove lo sporco più resistente e prepara tutto al lavaggio successivo. È particolarmente utile con abiti molto sporchi ma può essere usato anche con tessuti delicati se si vuole evitare di strofinare a mano.

Per attivarlo nel modo giusto, però, bisogna conoscere la vaschetta del detersivo. Quella con il numero I serve proprio per il prelavaggio. Quella con il numero II è per il ciclo principale, mentre lo scomparto con l’asterisco o il fiore è per l’ammorbidente. Usare i prodotti nei vani giusti evita sprechi e protegge i capi. Il vantaggio? Lo sporco non si sposta da un indumento all’altro durante il lavaggio. E così si ottiene un bucato più pulito, profondo, e si allunga la vita dei tessuti. Insomma, un piccolo trucco che può fare una grande differenza per i tuoi capi, per l’ambiente, e anche per il portafoglio.