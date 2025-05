MAZZATA Polizze rc, “Ti ipotechiamo casa”: 100.000€ di multa per guidare senza assicurazione | Il nuovo decreto

L’assenza di assicurazione comporta gravi rischi per la sicurezza di tutti gli utenti, ma anche e soprattutto per il proprio portafoglio: ecco a quali sanzioni si va incontro.

Quando si parla di assicurazione il pensiero corre automaticamente alla RC Auto, ma i veicoli da strada non sono gli unici dispositivi a dover essere coperti da indennizzo.

L’uso di droni in Italia, ad esempio, è regolato da un complesso intreccio normativo che coinvolge sia la legislazione europea (EASA) sia quella italiana (ENAC).

Dal 2019, una delle regole più stringenti riguarda l’obbligo di stipulare una polizza RC, anche per utilizzi amatoriali. Non si tratta di un’opzione, ma di un vero e proprio requisito legale.

Il nuovo decreto, confermato dal Regolamento UAS-IT, introduce pene che arrivano fino a 100.000 euro di multa, accompagnate dalla confisca del drone, sequestro dell’attrezzatura e in alcuni casi ipoteca sui beni immobili del responsabile.

Assicurazione per drone: perché è obbligatoria e cosa si rischia senza polizza

La responsabilità legale per chi manovra un drone scatta anche per una semplice sessione fotografica in spiaggia, quando si vola senza assicurazione. Le polizze obbligatorie, infatti, sono necessarie per coprire i danni a terzi causati durante il volo, il decollo o l’atterraggio. Non assicurarsi significa rispondere personalmente dei danni, anche per eventi accidentali. La legge richiama l’art. 2043 del codice civile sulla responsabilità extracontrattuale. Questa norma specifica che, qualora un drone urti una persona, danneggi un’auto o violi la privacy, il pilota ne risponde civilmente e penalmente.

Quando si sorvolano aree interdette o nel caso di manifestazioni pubbliche, si può incorrere in arresto fino a sei mesi, come riportato da Money. Le forze dell’ordine possono procedere al controllo immediato durante il volo e, in mancanza di QR code identificativo o di assicurazione attiva, fanno scattare sanzioni automatiche e segnalazioni all’autorità aeronautica.

Come assicurare il proprio drone: protezione per gli altri e per sé stessi

Le sanzioni sono molto salate, ma il costo delle assicurazioni per droni risulta relativamente contenuto. Le compagnie propongono soluzioni annuali comprese tra 15 e 40 euro per l’uso ricreativo, con massimali minimi da 1 milione di euro. Per impieghi professionali in categoria Specific, le tariffe salgono, ma sono comunque proporzionate al rischio operativo.

Le polizze si possono attivare online in pochi minuti, coprono tutto il territorio dell’UE e vengono gestite anche da operatori specializzati del settore aeronautico. Le nuove norme rendono l’assicurazione obbligatoria: chi usa un drone senza copertura assicurativa infrange la legge e si espone a rischi economici e legali molto gravi.