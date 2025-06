STOP TARI – Sospensione estiva per milioni di italiani: bloccata la rata di luglio | Ti ripaghi sdraio e ombrellone

Stai per conoscere una notizia inaspettata che ti alleggerirà le tasche proprio in vista delle vacanze estive.

Un’importante agevolazione per milioni di italiani

Quando si raggiunge una certa età, il nostro ordinamento prevede diverse agevolazioni ed esenzioni su servizi e tasse, pensate per sostenere le persone anziane e alleggerire il carico economico. Molti non sanno, però, quali siano esattamente questi diritti e come richiederli. In questa guida, ci concentreremo su una delle agevolazioni più rilevanti per le spese domestiche: la Tassa sui Rifiuti (TARI). L’esenzione dalla TARI, come vedremo, può fare una differenza significativa nel bilancio familiare, permettendo un risparmio che, in piena estate, può davvero farti tirare un sospiro di sollievo e magari ripagarti anche sdraio e ombrellone. Queste esenzioni, inoltre, sono spesso indipendenti dal fatto che la persona sia pensionata o meno, basandosi su altri criteri.

Ci sono diverse agevolazioni sul pagamento della tassa sui rifiuti (TARI). Molti Comuni italiani hanno adottato regolamenti specifici che prevedono l’esenzione totale o parziale della TARI per determinate categorie di cittadini, in particolare per gli anziani. L’esenzione scatta solitamente per chi ha compiuto una certa età, spesso fissata a 65 anni. È importante verificare il regolamento specifico del proprio Comune, poiché le soglie possono variare. Un requisito cruciale è un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) molto basso. Le soglie ISEE che danno diritto all’esenzione variano da Comune a Comune, ma solitamente si attestano tra i 6.000 e i 9.000 euro. È essenziale consultare il regolamento comunale o l’ufficio tributi per conoscere i valori precisi. In molti casi, il regolamento comunale prende in considerazione anche gli altri componenti del nucleo familiare. Questi devono avere a loro volta un’età avanzata o essere riconosciuti come invalidi.

Altre esenzioni

Oltre alla TARI, il nostro ordinamento prevede diverse altre importanti esenzioni e agevolazioni per le persone anziane. Come il ticket sanitario: gli over 65 con reddito familiare specifico, i percettori dell’Assegno sociale e i titolari di pensione integrata al minimo con più di 60 anni, possono essere esenti dal ticket su visite e esami.

Il canone Rai: chi ha compiuto 75 anni e ha un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore a 8.000 euro può richiedere l’esenzione. Anche il bollo auto è compreso nella lista.

Verificare i propri diritti e le procedure per richiederli può tradursi in un significativo alleggerimento delle spese, permettendo di godere al meglio la propria età.