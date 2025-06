Whatsapp, addio selfie: lo metti in chat e ti bloccano l’account, giro di 180° nel regolamento | Fai molta attenzione

Addio selfie condivisi su WhatsApp? La notizia sembra incredibile: adesso possono chiuderti l’account se mandi foto.

Un gesto che sembrava innocuo. Un clic veloce, una foto inviata senza pensarci troppo. Poi, all’improvviso, il blocco.

Siamo abituati a condividere tutto in tempo reale: messaggi, video, momenti personali. Ma non sempre ciò che ci sembra normale lo è anche per chi gestisce la piattaforma.

Le regole cambiano, e a volte basta poco per superare il limite. Soprattutto quando si tratta di contenuti privati.

Oggi, un semplice invio in chat può avere conseguenze serie. E se pensi che a te non possa succedere, potresti scoprire il contrario. Troppo tardi. Occhio alle nuove direttive di WhatsApp.

WhatsApp: addio selfie

WhatsApp, come molte altre app di messaggistica, non è più un semplice spazio di scambio privato. Negli ultimi tempi, ha iniziato ad applicare con più rigore i propri termini di servizio, soprattutto quando si tratta di contenuti sensibili. Anche ciò che un tempo sembrava “privato e consensuale”, oggi può trasformarsi in una violazione.

Il problema però non è tanto il contenuto in sé, ma il contesto in cui viene condiviso. Per esempio, se invii una foto intima a qualcuno che poi la segnala perché si è sentito a disagio, il sistema può bloccare il tuo account. Lo stesso vale se quel contenuto viene inoltrato a più persone, o percepito come molesto o non richiesto. E a quel punto, spiegare diventa complicato. Insomma, meglio fare attenzione a chi invii i tuoi selfie intimi, e soprattutto non condividere quelli di altri.

Ti sospendono subito l’account

Ciò che fa davvero la differenza comunque è come le azioni vengono interpretate dalla piattaforma. Anche una foto inviata con leggerezza, se ritenuta offensiva o inappropriata, può essere classificata come violazione. WhatsApp è sempre più attenta a tutto ciò che può sembrare illegale, fastidioso o irrispettoso, e agisce di conseguenza.

E quando il tuo account viene bloccato, la scritta è chiara e definitiva: “Questo account non ha l’autorizzazione per usare WhatsApp”. Puoi chiedere una revisione, certo, ma non aspettarti una risposta immediata. E nel frattempo, resti fuori da tutto: chat, gruppi, contatti. Un blackout digitale che, se lavori o vivi molto via messaggio, può diventare pesante. Quindi, la prossima volta che vuoi inviare un contenuto intimo, fermati a pensare se potrebbe dare fastidio a chi lo riceve, e se potrebbe essere usato contro di te. A volte un piccolo gesto può avere delle conseguenze disastrose.