CONFERMATO CALDERONE – Vacanze obbligate per milioni di lavoratori: falle entro il 30 giugno o perdi tutto | Non te le pagano

Chi non utilizza le ferie nei termini previsti rischia di perderle: ecco cosa dice la legge a proposito delle vacanze obbligate.

Tutti i lavoratori dipendenti sanno bene che il diritto alle ferie non è solo tutelato ma anche regolato da vincoli temporali ben precisi.

La normativa italiana stabilisce che almeno due settimane di ferie debbano essere utilizzate entro l’anno in cui maturano.

I giorni residui, invece, devono essere goduti entro i 18 mesi successivi al termine di quell’anno. In concreto, per le ferie maturate nel 2025, il termine massimo per utilizzarle sarà il 30 giugno 2027.

Se questa scadenza non viene rispettata, i giorni non goduti possono andare persi, senza possibilità di conversione in compenso economico, salvo casi eccezionali.

Quando decade il diritto alle ferie: gli avvisi da parte del datore di lavoro

La Corte di Giustizia Europea ha chiarito che il diritto alle ferie può decadere solo se il datore di lavoro dimostra di aver offerto al lavoratore tutte le opportunità per usufruirne. In caso contrario, resta il diritto a ricevere l’indennità sostitutiva. La regola generale per usufruire delle ferie prevede un accordo tra datore e lavoratore nella scelta del periodo di ferie. L’articolo 2109 del Codice Civile autorizza il datore di lavoro a stabilire unilateralmente il piano ferie, nel rispetto delle esigenze aziendali e dei tempi tecnici di comunicazione.

Non è però possibile imporre ferie all’improvviso: serve un preavviso adeguato, come riportato da Brocardi.it. Esistono però alcune circostanze in cui l’azienda può ricorrere legittimamente alle ferie forzate, anche in modo collettivo. Queste casistiche riguardano soprattutto la chiusura estiva o natalizia, ristrutturazioni aziendali o sospensione dell’attività produttiva per calo della domanda. In queste situazioni, la decisione unilaterale è ammessa a patto che le motivazioni siano oggettive e documentabili e non dipendano da valutazioni personali sul singolo dipendente.

Ferie obbligatorie: entro quanto vanno consumate

Chi continua ad accumulare ferie senza utilizzarle rischia concretamente di vederle azzerate, soprattutto se l’azienda dimostra di aver rispettato gli obblighi informativi. In caso di contenzioso, bisognerà, infatti, verificare se il lavoratore è stato messo in condizione di organizzarsi e fruirne in tempo utile, anche e soprattutto attraverso comunicazioni scritte in cui si invita il dipendente a usufruire delle ferie.

Nel caso in cui le condizioni siano state rispettate e il dipendente ha ignorato gli inviti, allora il diritto decade. Per evitare perdite, l’unica soluzione è pianificare e godere delle ferie nei tempi stabiliti dalla legge e in accordo con il proprio datore di lavoro.