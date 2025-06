Sconti OVER 60: la spesa al supermercato diventa più leggera | Basta presentare la carta d’identità alla cassa

Spesa scontata per gli over 60 - pianoinclinato.it (Foto Depositphotos)

Non ci sarà più bisogno di contare i centesimi per andare a fare la spesa: gli over 60 possono beneficiare di grandi sconti al supermercato.

Quanto costa andare a fare la spesa? Secondo i dati del 2023, la spesa media mensile per consumi delle famiglie residenti in Italia è di 2.738 euro, una cifra in netto aumento se si considerano i rincari degli ultimi mesi.

Andare al supermercato e riempire il carrello con tutto ciò che è indispensabile per il nutrimento quotidiano si è trasformato in un grosso stress per molti cittadini, costretti a dover fare i conti fino all’ultimo centesimo.

E a soffrire per i rincari dei prodotti alimentari non sono solo le famiglie numerose, ma anche i pensionati la cui spesa media al supermercato si aggira intorno ai 1.500 euro al mese.

Per andare incontro a questa fascia, considerata una delle più fragili, molti supermercati hanno deciso di applicare importanti sconti sui carrelli: qui fare la spesa è diventata una gioia.

Over 60, dove andare a fare la spesa

Semplicemente esibendo la carta d’identità alla cassa, si ha la possibilità di usufruire di una serie di sconti e agevolazioni che alcune aziende della grande distribuzione organizzata hanno voluto dedicare ai pensionati italiani. Uno stratagemma per consentire ad una delle fasce della popolazione in maggiore difficoltà, di continuare a vivere dignitosamente senza dover necessariamente rinunciare a qualcosa.

Alcuni supermercati hanno individuato dei giorni in particolare in cui tutti gli over 60 possono fare la spesa ricevendo uno sconto variabile direttamente in cassa. Vediamo nel dettaglio quali sono i supermercati aderenti e qual è lo sconto previsto per i clienti che hanno superato una certa età.

I supermercati che aiutano i pensionati

Carrefour prevede uno sconto del 10% sulla spesa totale per gli over 60 solo ed esclusivamente il mercoledì, mentre da Pam lo sconto del 10% è riservato a chi ha superato i 65 anni. Questo supermercato, che riduce il prezzo della spesa solo nella giornata di domenica ai titolari della Carta per te, aggiunge un ulteriore servizio per i pensionati: il giovedì, infatti, è possibile usufruire della consegna gratuita della spesa.

Da Unes gli over 65 ricevono al termine della spesa un coupon del 10% da utilizzare dalla spesa successiva. In molte regioni, inoltre, ci sono numerosi market e supermarket che avviano promozioni e sconti riservati ai pensionati: basta informarsi nei punti vendita più vicini a casa per scoprire che fare la spesa si può trasformare in un’abitudine che mette allegria.