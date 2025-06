BOLLO AUTO – All’Aci nuovo sconto residenti: con la ricevuta dell’IMU lo paghi il 30% in meno | Solo in questi uffici

Siete stanchi di pagare il bollo auto a prezzo pieno, anno dopo anno? Immaginate di poter ridurre drasticamente questa spesa, semplicemente presentando un documento che già possedete.

Un nuovo, incredibile vantaggio è in arrivo, e promette di alleggerire il carico fiscale per molti automobilisti.

Questa opportunità, però, non è per tutti: solo in alcuni uffici selezionati potrete accedere a questo inaspettato beneficio.

Siete curiosi di sapere se rientrate tra i fortunati e come ottenere questo sconto rivoluzionario?

Continuate a leggere per scoprire meglio tutti i dettagli.

Un curioso primato

La Valle d’Aosta detiene un primato sorprendente: è la regione d’Europa con il più alto tasso di motorizzazione, registrando più di due auto per ogni residente. Questo dato, apparentemente insolito, rivela molto sulle dinamiche che influenzano la circolazione automobilistica. Il podio dei territori più motorizzati d’Italia è completato dalla Provincia Autonoma di Trento e da quella di Bolzano, confermando una tendenza italiana. Secondo Eurostat, questo strano primato non è legato solo alle peculiarità territoriali, ma anche a condizioni fiscali più favorevoli per l’immatricolazione. Ettore Viérin, presidente dell’Aci Valle d’Aosta, svela il mistero: “Sono i grandi gruppi che affittano le auto a lungo termine.”

Viérin spiega che “negli anni passati i grandi gruppi immatricolavano anche 40 mila auto l’anno, e questo portava un beneficio economico alla Regione autonoma Valle d’Aosta, grazie a imposta di prima trascrizione, bollo e sanzioni: si parlava di milioni e milioni l’anno.” Questo fenomeno, quindi, ha gonfiato artificialmente il numero di veicoli registrati nella regione. Nel 2023, le autovetture per abitante nell’Unione Europea erano in media 0,55, in calo di 0,1 punti percentuali rispetto al 2022. Eurostat sottolinea che “i tassi regionali di motorizzazione (autovetture per 1.000 abitanti) sono spesso legati alle condizioni economiche, ma possono anche essere influenzati da circostanze specifiche. Ad esempio, il record della Valle d’Aosta è stato influenzato da norme fiscali favorevoli.”

L’Italia in testa alla classifica

Nel 2023, le prime 3 regioni con il tasso di motorizzazione più elevato si trovavano tutte in Italia: la Valle d’Aosta con 2.295 autovetture per 1.000 abitanti, seguita dalla Provincia Autonoma di Trento con 1.521 e dalla Provincia Autonoma di Bolzano con 915. Tra le 10 regioni con il più alto tasso di motorizzazione in Europa, ben 6 sono italiane, mentre le restanti si trovano in Finlandia, Grecia, Paesi Bassi e Lussemburgo.

All’estremo opposto, le regioni con meno automobili sono la francese d’oltremare Mayotte (83 autovetture per 1.000 abitanti), seguita dal Peloponneso greco (206) e dalla Guyana francese (223). Delle 10 regioni con il tasso di motorizzazione più basso, 4 sono in Grecia, 2 in Francia, 2 in Romania e 1 in Germania e Austria, includendo le aree metropolitane di Berlino (340) e Vienna (364).