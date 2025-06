CONFERMATO MINISTERO AMBIENTE – Cospargete col sale gli infissi, il trucco a costo zero per una cucina professionale | Consigliato dai NAS a tutti i ristoranti

Per una cucina impeccabile degna dei migliori ristoranti stellati ti basta cospargere gli infissi con del semplice sale.

A volte ci sono dei piccoli gesti che sembrano inutili ma fanno la differenza. Dettagli quasi invisibili che, se trascurati, nel tempo possono trasformarsi in fastidi veri. Eppure, a volte la soluzione è lì, sotto il nostro naso. O, meglio ancora, nel nostro sale da cucina.

Non serve essere chef stellati o maniaci della pulizia per desiderare una cucina sempre impeccabile. A tutti piace entrare in un ambiente fresco, ordinato, che non dia mai brutte sorprese.

In cucina, si sa, l’ordine e la pulizia non sono mai troppi. Non è solo una questione estetica o di comodità: c’è chi lo fa per abitudine, chi per igiene, chi semplicemente perché non sopporta nemmeno una briciola fuori posto.

Ma anche nelle case più curate, ci sono dettagli che spesso sfuggono. Però ci sono accorgimenti che in pochi conoscono ma che fanno davvero la differenza.

Cospargi gli infissi con il sale

Con l’arrivo della bella stagione non è raro notare qualche segnale strano. Una linea di puntini neri sul pavimento, un angolino del lavello che sembra più “vivo” del solito, oppure qualche movimento sospetto vicino agli infissi.

Ma niente paura: c’è chi ha trovato il modo di prevenire l’arrivo di certi “ospiti” con un trucco semplice, naturale e approvato anche da chi si occupa di ispezioni igieniche nei ristoranti. Un rimedio che non costa nulla, ma che può davvero trasformare la tua cucina in uno spazio a prova di NAS.

Il metodo semplice e naturale

La soluzione è il sale. Basta cospargerne una piccola quantità lungo gli infissi delle finestre, nei punti di accesso più comuni, e si crea una barriera invisibile ma potentissima contro le formiche. Questo trucco, come spiega elmueble.com, agisce in modo semplice: interferisce con la percezione e l’orientamento dei piccoli intrusi, che eviteranno di attraversarlo. E se vuoi rafforzarne l’effetto, puoi aggiungere pepe nero o qualche goccia di succo di limone. Il profumo pungente e agrumato disorienta e disturba il loro senso dell’olfatto. E così, senza veleni, né prodotti chimici, la tua casa rimane pulita e… libera.

Oppure, se ami le soluzioni profumate, puoi puntare su lavanda, menta o alloro, da spargere nei punti critici della casa. O, ancora, riutilizzare i fondi del caffè come barriera contro gli accessi più battuti. Metodi semplici e sicuri. E con l’estate alle porte, meglio giocare d’anticipo.