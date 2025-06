Singapore punta sulla sostenibilità: architettura verde e alberi fotovoltaici

Singapore dimostra come sostenibilità e design possono dare vita a soluzioni efficienti ed eleganti in grado di produrre più energia green.

I sistemi fotovoltaici nascono con l’obiettivo di produrre maggiore energia sfruttando il sole: si tratta di impianti imponenti che necessità di un vasto spazio di installazione.

Ed è proprio questo uno dei problemi maggiormente riscontrati in chi desidera dare vita a zone sostenibili utilizzando gli impianti fotovoltaici, spesso ingombranti e di dimensioni significative.

Singapore ha dimostrato come questo problema possa essere facilmente aggirato e ha deciso di sviluppare un impianto fotovoltaico sfruttando l’altezza: ne è nato uno degli esempi migliori di sostenibilità associata al design.

I Gardens by the Bay, ovvero i Giardini della Baia, sono uno dei luoghi più belli da visitare: qui, tra milioni di piante provenienti da tutto il mondo, si ergono 18 giganti, i Supertrees, che producono energia sfruttando quella solare.

Singapore: così nasce l’idea dei Supertrees

Adiacente al lago artificiale Marina Reservoir di Singapore, nasce Gardens by the Bay, giardini che si sviluppano su un terreno di più di 100 ettari dove vengono ospitate la cascata più alta del mondo, la serra di vetro più grande del mondo e una serie di alberi che raggiungono i 50 metri d’altezza. Sono proprio questi ultimi ad aver attirato maggiormente l’attenzione dei più curiosi poiché non si tratta di alberi veri, ma di strutture artificiali nate con l’intento di produrre energia sfruttando i sistemi fotovoltaici.

I Supertree Grove sono alberi fotovoltaici , alti tra i 25 e i 50 metri, capaci di accumulare il calore del sole e produrre energia per regalare ogni sera gratuitamente uno spettacolo alle 19:45 e uno alle 20:45 con giochi di luce e musica. I due più alti sono collegati da una passerella lunga 128 metri che permette di godere di una meravigliosa vista dall’alto su tutto il giardino.

Come funzionano i Supertrees

L’ingegno degli ideatori dei Gardens by teh Bay sta nell’essere riusciti a combinare tecnologia e design per una maggiore sostenibilità ambientale. Questi alberti giganti sono dotati di pannelli solari con celle fotovoltaiche installate sulla parte superiore: in questo modo riescono a catturare la luce del sole durante tutta la giornata e quella riflessa dagli edifici e dalle superfici vicine.

In questo modo vi è un notevole aumento dell’efficienza energetica: l’energia prodotta non serve solo ad illuminare gli alberi di notte, ma anche a fornire elettricità alle serre bioclimatiche che si trovano accanto: la Cloud Forest e la Flower Dome, la prima ospita la cascata artificiale più alta del mondo, mentre la seconda è considerata il giardino d’inverno più grande del mondo.