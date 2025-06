BANCOMAT, AVVISO URGENTE: se usi questa carta la banca ti prosciuga il conto | Perdi in un lampo i risparmi di una vita

Un comportamento ancora troppo sottovalutato può costare caro: ecco le regole da seguire quando si utilizza il bancomat per evitare di vedersi prosciugati i conti.

Ogni giorno milioni di italiani utilizzano carte di credito o debito per acquisti, prelievi o pagamenti online. I rischi, però, sono dietro l’angolo e bisogna fare attenzione.

Prestare la propria carta a un familiare o a un amico, anche solo per una commissione urgente o una spesa quotidiana, rappresenta un pericolo reale per i propri risparmi.

Nonostante la fiducia riposta nella persona cara, cedere la carta e il relativo codice PIN equivale a violare i termini contrattuali del servizio bancario.

Le conseguenze non sono solo teoriche: in caso di frode o uso improprio, la banca può rifiutare ogni responsabilità e negare rimborsi che in altre circostanze sarebbero dovuti.

Transazioni sospette: come proteggersi in caso di smarrimento o frode del bancomat

L’utilizzo della carta da parte di una persona diversa dal titolare è vietato, anche se autorizzato verbalmente. Le condizioni contrattuali che regolano l’emissione delle carte bancarie sono chiare: PIN e strumenti di pagamento sono strettamente personali. Nel caso in cui le banche rilevino movimenti sospetti o un utilizzo da parte di terzi possono procedere alla disattivazione della carta e al blocco del conto per motivi di sicurezza.

Bisogna poi considerare che, in caso di smarrimento o frode, se emerge che la carta è stata ceduta a un altro soggetto, decade il diritto al rimborso. Non è raro che le vittime si vedano negare ogni forma di tutela, proprio perché hanno violato la norma più semplice che ribadisce che non condividere il proprio strumento di pagamento. Le conseguenze legali, inoltre, possono complicare ulteriormente la situazione, soprattutto se le operazioni risultano illecite.

Le regole da seguire per garantire la sicurezza del proprio conto corrente

Per evitare spiacevoli sorprese, è fondamentale adottare buone pratiche di sicurezza, come riportato da Money.it. Innanzitutto, il PIN non va mai comunicato a nessuno, né scritto in luoghi accessibili. Si consiglia di controllare regolarmente i movimenti del conto, attivando le notifiche in tempo reale per ogni transazione. In caso di anomalie, la segnalazione deve essere immediata. Meglio utilizzare carte dotate di chip EMV e, se possibile, optare per metodi di pagamento digitali come wallet sicuri (Apple Pay, Google Pay) che proteggono i dati grazie alla tokenizzazione.

Infine, per gli acquisti online, è preferibile utilizzare piattaforme affidabili e siti protetti. Anche una carta virtuale o servizi come PayPal possono offrire un ulteriore livello di tutela, senza esporre i dati sensibili.