CONFERMATO MELONI – 480€ a 5 milioni di pensionati: se non arrivi a 1.000€ vai in posta e compila il bollettino | Ti arriva a casa in automatico il bonus

Meloni: arrivano soldi a 5 milioni di pensionati, basta andare alla Posta e il bonus arriva automaticamente senza fare niente.

Molti pensionati non lo sanno, ma c’è un aiuto dallo Stato che spetta proprio a loro. È già attivo, non serve fare domande complicate, e in alcuni casi arriva direttamente a casa.

Parliamo di un sostegno economico pensato per chi ogni mese si trova a far quadrare i conti con una pensione troppo bassa. Un piccolo contributo, certo, ma utile e stabile. E quando i soldi arrivano gratis, sono sempre ben accetti.

E il numero delle persone coinvolte è enorme. In Italia ci sono milioni di pensionati con un assegno inferiore a 1.000 euro, e una buona parte di loro potrebbe ricevere questo importo extra senza neppure saperlo. E sappiamo bene quanto i pensionarti siano la parte fragile della popolazione, quella che spesso ha maggiormente bisogno di assistenza.

Non serve aspettare grandi riforme o promesse future: questo bonus esiste già, è previsto dalla legge, e ogni anno viene rinnovato per sostenere chi ha più bisogno. Basta solo sapere come fare, ovvero andare in qualunque ufficio postale. Ma vediamo nel dettaglio come funziona.

Confermato Meloni: bonus a 5 milioni di anziani

Stiamo parlando della Carta Acquisti, nota anche come social card, che incredibilmente molti hanno sentito nominare ma pochi sanno ancora come funziona realmente. È destinata infatti alle persone con più di 65 anni ma anche alle famiglie con un bambino sotto i 3 anni, e garantisce un bonus di 40 euro al mese, accreditato ogni due mesi direttamente su una carta prepagata. In totale, parliamo di 480 euro all’anno.

Chi può ottenerla? Innanzitutto, spiega money.it, chi ha un reddito basso. Ma attenzione: non basta solo guardare la pensione, nel caso. L’ISEE del nucleo familiare deve essere inferiore a circa 8.117 euro l’anno. Se si ha più di 75 anni, il limite sale a 10.822 euro, rendendo un po’ più semplice rientrare nei criteri. Ma non è tutto.

Basta andare alle Poste

Ci sono però altre condizioni di cui tener conto: non bisogna possedere troppi beni, come ad esempio più immobili, troppe utenze o auto. E il patrimonio complessivo non deve superare i 15.000 euro. In pratica, è un bonus pensato per chi vive davvero con poco e ha bisogno di un supporto reale.

La carta si può usare in supermercati, farmacie, parafarmacie, e persino per pagare le bollette di luce e gas negli uffici postali. Un modo semplice per alleggerire le spese di tutti i giorni, senza burocrazia e senza sorprese. Se pensi di avere i requisiti, ti basta andare in posta, compilare l’apposito modulo, e allegare la documentazione necessaria. In molti casi, se già registrato, l’accredito avviene automaticamente.