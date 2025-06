MINISTERO DELLA SALUTE – “USATE UNA MONETA”: il trucchetto dei ristoranti per non uccidere i clienti | Salvati mille volte dalla terapia intensiva

Il trucco della moneta usato anche dai ristoranti per assicurarsi che tutto sia buono e non sia nocivo per la salute.

Certe cose sembrano piccoli gesti, quasi insignificanti. Eppure, possono fare una grande differenza. Soprattutto quando si parla di salute.

Molti pensano che i pericoli maggiori in cucina arrivino da coltelli affilati o fornelli dimenticati accesi. Ma c’è un altro “killer silenzioso” che agisce senza farsi notare.

Capita in estate, soprattutto quando si parte per le vacanze e si lascia casa incustodita per giorni. Al ritorno, tutto sembra al suo posto. Ma lo è davvero?

In ristoranti, mense e ospedali, da tempo si usa un sistema tanto semplice quanto geniale per capire se il cibo è ancora sicuro da mangiare. E oggi anche il Ministero della Salute ne raccomanda l’uso. Ti basta una semplice moneta.

Il trucco della moneta

Il vero nemico insospettabile per la nostra salute? Il frigorifero. O meglio, il frigorifero spento senza che ce ne accorgiamo. Un blackout anche solo di qualche ora può compromettere il cibo, in particolare quello nel congelatore.

Il problema è che, una volta riattivata la corrente, gli alimenti si ricongelano e spesso non mostrano segni evidenti di deterioramento. Ma il rischio di contaminazioni pericolose, come la Listeria o la Salmonella, è reale. Sappiamo bene infatti quanto sia pericoloso scongelare cibo ricongelato, perché ii batteri iniziano immediatamente a proliferare rendendo il cibo molto pericoloso. Ed è qui che entra in gioco il famoso trucco della moneta.

Il metodo per sapere se il cibo è buono

Bastano un bicchiere d’acqua e una moneta, anche da un centesimo. Si mette l’acqua nel congelatore fino a farla ghiacciare. Poi si appoggia sopra la moneta. Se al ritorno dalle vacanze – ma va bene in qualunque altro momento se hai dubbi sul funzionamento dell’elettrodomestico – la moneta è ancora in cima al ghiaccio, significa che il congelatore ha sempre funzionato.

Se invece la moneta è affondata nel ghiaccio o è finita sul fondo, vuol dire che si è verificato uno scongelamento (e successivo ricongelamento): segno che la corrente è mancata per ore, e gli alimenti non sono più sicuri da consumare. In quel caso, per quanto possa dispiacere, l’unica cosa da fare è buttare via tutto. Un metodo semplice che può letteralmente salvarti da un’intossicazione grave o da una visita in terapia intensiva. In fondo, una moneta nel congelatore è un piccolo prezzo da pagare per proteggere se stessi e la propria famiglia. Una precauzione quasi invisibile, ma davvero efficace. Provala anche tu: potrebbe diventare la tua nuova abitudine salva-vita.