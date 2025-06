CAPITOMBOLO INPS – A giugno l’amara sorpresa, “ce li iniziamo a riprendere”: 50€ in meno sui 3 cedolini estivi | Altro che pizzate con gli amici

Estate con sorpresa per alcuni sfortunati: l’INPS si riprende i soldi, ben 50 euro in meno su ogni cedolino. Una trattenuta che non piace a nessuno.

C’è un’estate che inizia con meno leggerezza per qualcuno. Un dettaglio che in apparenza sembra piccolo, ma che si noterà eccome nel portafoglio.

Molti italiani, nel momento meno opportuno, si ritroveranno con qualcosa in meno e una spiegazione non proprio immediata.

Succede tutto a giugno, tra un cedolino e l’altro. Una cifra che cala, un taglio silenzioso ma costante. Chi vive con la pensione e fa attenzione a ogni euro se ne accorgerà subito.

E il bello è che non è un errore del sistema, né una svista. È qualcosa di già scritto, solo che non tutti lo avevano letto con attenzione. E ora, il conto è arrivato. Piccolo sì, ma continuo. E la sensazione è quella di essere stati colti di sorpresa.

Capitolato INPS: meno soldi nei cedolini estivi

Nessuna comunicazione cartacea, nessuna richiesta da firmare: semplicemente, la somma si riduce. Così. Chi controlla i propri cedolini digitali avrà già notato la voce in meno. Ma chi non lo fa rischia di scoprire tardi perché i conti non tornano. Ma perché poi?

Tutto nasce da un meccanismo di verifica che l’INPS ha avviato in modo sistematico: riguarda i famosi bonus straordinari erogati nel 2022. Ricordi i 200 e 150 euro arrivati all’improvviso? Aiuti una tantum per contrastare inflazione e rincari energetici. Ebbene, per alcuni sono stati riconosciuti in automatico, ma non erano “regali”: spettavano solo sotto certe soglie di reddito. Ecco la magagna.

Addio alle serate con gli amici

Il controllo dei requisiti, in sostanza, è avvenuto a posteriori tramite le dichiarazioni dei redditi del 2021. Così, chi ha percepito quei bonus ma non rientrava nei limiti previsti (35.000 euro per i 200 euro, 20.000 per i 150 euro), ora dovrà restituire quanto non dovuto. Il tutto, appunto, con trattenute mensili da 50 euro.

Il recupero non sarà immediato per fortuna, come spiega brocardi.it, ma scaglionato, per ridurre l’impatto sui pensionati. In pratica, si parla di 50 euro in meno al mese fino al rientro della cifra. Per questo motivo, giugno, luglio e agosto potrebbero risultare più leggeri… ma solo in busta, non certo nello spirito. E se non sarà possibile trattenere direttamente, arriverà un avviso tramite PagoPA. Il consiglio è semplice: controllare il proprio cedolino pensione. Anche se non bisogna fare nulla, essere informati aiuta a evitare sorprese che tolgono in gusto di una pizza in compagnia.