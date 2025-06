ULTIM’ORA MINISTERO – È LEGGE, torna il nucleare in Italia: pagherai 10 volte meno la bolletta | I nuovo reattori sono già qua

Novità nucleare: preparatevi a un cambiamento epocale che potrebbe stravolgere le vostre bollette energetiche!

Il futuro è ora

L’interruttore normativo per riaccendere l’energia nucleare in Italia è contenuto in un provvedimento di legge composto da quattro articoli. L’impianto, annunciato dal ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, sarà sul tavolo del Consiglio dei Ministri quanto prima, segnando un momento cruciale per il futuro energetico del Paese. La produzione di energia elettrica sarà basata sui mini reattori nucleari modulari di ultima generazione, quelli identificati come SMR (Small Modular Reactor) e AMR (Advanced Modular Reactor). L’obiettivo del governo è integrare l’atomo e le rinnovabili nel percorso verso la riduzione delle emissioni imposto da Bruxelles. È infatti noto che eolico e fotovoltaico sono da soli largamente insufficienti a soddisfare il nostro fabbisogno nazionale.

In parallelo, è previsto il definitivo smantellamento delle vecchie centrali nucleari inattive sul territorio nazionale. Questa mossa mira a superare, anche emotivamente, il referendum che nel 1987 costrinse il Paese a dire addio all’atomo. Per garantire la sicurezza, nascerà una specifica Authority preposta alla Sicurezza Nucleare. Questa nuova realtà avrà compiti sia di vigilanza sul settore sia di approvazione dei cantieri per la costruzione dei mini reattori. Affiancherà altre autorità di controllo esistenti, come Bankitalia e Consob, garantendo massimo controllo e trasparenza.

Quasi tutto pronto

Gli esperti stimano che entro il 2050 l’Italia potrebbe ricavare dall’atomo fino a circa un quinto della domanda elettrica nazionale, installando 16 Gigawattora. Questo scenario si concretizzerà se non ci saranno ostacoli da parte di chi, per ideologia, si oppone al progresso tecnologico. Tuttavia, bisognerà fare i conti con il classico atteggiamento “non nel mio cortile”, il preconcetto che porta molti ad accettare il nucleare solo lontano dalla propria residenza. Superare queste resistenze locali sarà una sfida.

Gli imprenditori sono pronti. Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, ha candidato i siti delle aziende ad ospitare i mini reattori per creare comunità energetiche. Il problema del caro energia è già gravoso: 142 euro al megawattora contro i 100 di un anno fa, cifre che, sommate a potenziali dazi, potrebbero minare la competitività del Made in Italy. L’Italia sta già lavorando a nuove frontiere tecnologiche, come la nuova fissione nucleare con la joint venture Enel-Leonardo-Ansaldo e Newcleo, e la fusione nucleare con Eni e il MIT. Un coordinamento europeo sarà auspicabile per calmierare i costi e massimizzare i benefici di questa svolta energetica.