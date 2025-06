ECCOLA – L’ELETTRICA DEL POPOLO: Dacia torna a 6.000€ la leader del mercato | Costa meno che il modello a benzina

Arriva l’elettrica del popolo: la Dacia diventa leader del mercato delle auto, a soli 6.000 euro. Il prezzo più basso.

Da tempo si parla di una svolta. Qualcosa che cambi il modo in cui ci muoviamo ogni giorno, senza dover spendere una fortuna e senza danneggiare l’ambiente.

Le strade sono ancora piene di auto rumorose, costose da mantenere e poco amiche della natura. Ma c’è chi sta lavorando in silenzio a un’alternativa concreta, semplice e soprattutto alla portata di tutti.

La chiamano “elettrica del popolo” non per caso. È un’auto pensata per chi vuole finalmente fare il salto alla mobilità sostenibile, ma senza rinunciare alla comodità o al portafoglio.

E adesso, con un mix di incentivi statali e politiche intelligenti sul prezzo, potrebbe essere davvero arrivato il momento giusto per dire addio ai vecchi motori inquinanti. La Dacia è tua a un prezzo bassissimo.

Auto: arriva l’elettrica del popolo

Il Governo ha lanciato una serie di bonus fino a 11.000 euro per chi rottama un’auto tradizionale e ne acquista una elettrica nuova, suggerisce anche ecoblog.it. Una mossa che premia chi ha un ISEE inferiore ai 30.000 euro, ma che aiuta anche chi rientra fino a 40.000. Grazie a questi sconti, oggi è possibile acquistare un veicolo 100% elettrico a meno di 7.000 euro. Sì, meno del corrispettivo a benzina.

Ed è qui che entra in gioco Dacia, con la sua Spring, la city car elettrica che ha già conquistato migliaia di italiani. Con un prezzo base attorno ai 17.900 euro, scende fino a circa 6.900 euro con tutti gli incentivi. Ed è questa la cifra che ha fatto parlare di “rivoluzione”. Ma perché piace tanto?

La Dacia nuova leader del mercato

Compatta, pratica e sorprendentemente spaziosa, la Spring è l’ideale per la guida urbana. Ha un’autonomia di oltre 300 km in città e circa 220 km nel misto, e consuma pochissimo. Non è un bolide da pista certo, ma per spostarsi in modo efficiente, silenzioso e pulito, è perfetta.

Dentro, la tecnologia non manca: schermo da 7 pollici con Apple CarPlay e Android Auto, sensori di parcheggio, telecamera posteriore, e persino un sistema di recupero dell’energia in frenata, leggiamo su rentedrive.it. Insomma, tutto ciò che serve per la vita di tutti i giorni, senza fronzoli inutili. L’aria nelle nostre città non migliorerà da sola, ma ognuno può fare la propria parte. Con un’auto come questa, non serve essere ricchi o esperti di tecnologia per contribuire a un futuro più pulito. Basta solo accendere il motore, silenziosamente.