SARDEGNA INPS – GIÀ PAGATA, arriva il bonus più atteso dell’anno: 1400€ per starsene 15 giorni sotto l’ombrellone | Le liste ripescaggio

Una misura dedicata ai pensionati permette vacanze fantastiche: ecco il bonus che rende le alte temperature più sopportabili con i bagagli già pronti.

Anche nell’estate 2025 l’INPS conferma uno dei bandi più attesi dai pensionati: si tratta dell’attesissimo beneficio che prende il nome di Estate INPSieme Senior.

L’iniziativa consente ai beneficiari di ottenere un contributo fino a 1.400 euro per soggiorni turistici in Italia o all’estero, a seconda del reddito familiare (certificato tramite ISEE) e della durata della vacanza.

Le graduatorie definitive sono state pubblicate il 15 maggio, mentre il termine per l’invio delle domande è scaduto lo scorso 16 aprile, come riportato da ConfCommercio. Ma niente paura: sono state rese pubbliche anche le liste di ripescaggio.

Con il bando già in fase esecutiva, migliaia di pensionati hanno cominciato a prenotare i loro soggiorni di 14 notti in strutture convenzionate. Le somme sono erogate solo per pacchetti completi e acquistati tramite agenzie o tour operator accreditati.

Bonus vacanze pensionati: come funziona il bando Estate INPSieme Senior

La Sardegna figura tra le destinazioni più richieste dai pensionati che hanno accesso al Bonus per il clima, il mare e le offerte strutturate a misura di senior. Il contributo è riservato a pensionati iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali o al Fondo Postelegrafonici (ex IPOST). Possono accedere al contributo anche coniugi conviventi e figli disabili gravi, se inclusi nello stesso ISEE. L’importo massimo è fissato a 1.400 euro per 15 giorni, ma l’erogazione effettiva dipende dalla fascia ISEE: si va dal 100% per chi dichiara meno di 8.000 euro al 65% per chi supera i 56.000 euro.

L’importo riconosciuto è sempre calcolato sulla cifra più bassa tra il costo reale del pacchetto e il contributo massimo previsto. Chi risulta ammesso con riserva ha dovuto finalizzare tutto entro il 5 giugno, data di pubblicazione delle liste di ripescaggio, che permettono l’accesso a nuovi posti vacanti in caso di rinunce. La procedura resta interamente online sul portale dell’INPS.

Come richiedere il Bonus per andare in vacanza dedicato ai pensionati

I beneficiari ammessi devono inviare la documentazione necessaria entro le scadenze stabilite ogni anno. Serve il contratto di viaggio firmato, la fattura di acconto pari almeno al 20% del costo del soggiorno e l’indicazione del codice IBAN personale. È obbligatorio completare l’iter cliccando sul pulsante “Invio dati ad INPS”: senza questa operazione, il contributo non viene considerato assegnato. Bisogna ricordare, inoltre, che non sono ammessi IBAN di terzi né libretti postali.

Chi ha ricevuto altri aiuti pubblici per lo stesso soggiorno deve indicarlo nella procedura. In caso contrario si perderà il diritto al contributo. Si viene esclusi dal beneficio anche se mancano dati fondamentali o in presenza di errori formali.