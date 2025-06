CAPOLINEA MUTUO – Pagato tutto in un anno col trucchetto della piscina: ecco quello che le banche non vogliono dirti

Per mettere fine al mutuo puoi utilizzare il trucco della piscina. Geniale e alla portata di tutti, e in un attimo ti ripaghi tutte le rate.

A volte la soluzione ai problemi economici è proprio lì, davanti ai nostri occhi. In un giardino, in un angolo del cortile, magari dietro casa.

Mentre molti cercano fonti di reddito alternative o modi per liberarsi dal peso del mutuo, c’è chi ha trovato un’idea originale e sorprendentemente efficace.

Chi ha acquistato casa con un mutuo sa di cosa parliamo. Anni, decenni di rate che decurtano lo stipendio. Anni in cui, di fatto, la casa non è mai davvero tua, ma della banca, per così dire.

Basta poco infatti per perdere tutto e vedersela portare via, mettere all’asta, rivenduta ad altri. Per questo è importante pagare puntualmente tutte le rate. Ma puoi anche assicurarti un’entrata extra che ti aiuti proprio ad estinguere il mutuo al più presto. Con il trucco della piscina.

Paga il mutuo con il trucco della piscina

Chi avrebbe mai pensato che una semplice piscina potesse diventare un’attività secondaria così redditizia? Eppure è proprio così. C’è chi ha iniziato quasi per gioco e oggi riesce a pagare rate, spese e ristrutturazioni grazie all’acqua azzurra e qualche asciugamano pulito.

Non si tratta di grandi resort o alberghi di lusso, ma di piscine private affittate a ore. Il concetto è semplice: se non usi la tua piscina tutto il giorno, perché non condividerla con chi cerca relax e privacy? Basta un’app, un po’ di organizzazione e la disponibilità ad accogliere qualche ospite. L’idea viene da nypost.com.

In poco tempo la casa è tutta tua

È esattamente ciò che hanno fatto Jim Beach e sua moglie Megan, come spiega il sito citato. Vivono ad Atlanta e hanno deciso di mettere a disposizione la loro piscina tramite una piattaforma dedicata. “Abbiamo visto un’intervista con l’amministratore delegato e ci siamo detti: perché no? Ci siamo iscritti e nel giro di due ore avevamo la prima prenotazione”. Da lì in poi le cose hanno preso il volo. Durante la stagione estiva, raccontano, riescono a incassare fino a 2.000 dollari al mese, e anche in primavera e autunno guadagnano una cifra notevole. “È stato sorprendente. Con quei soldi siamo riusciti a pagare tutto il mutuo in una stagione” confessa entusiasta Jim.

Certo la loro proprietà è speciale: una piscina d’acqua salata, una vasca idromassaggio, un ponte sospeso, un ruscello, una casa sull’albero e perfino pacchetti a tema per gli ospiti e accesso per gli amici a quattro zampe. Con oltre 200 recensioni a cinque stelle, la piscina dei Beach è ormai una piccola attrazione locale. Ma forse, chissà, un’idea del genere potrebbe funzionare anche qui da noi.