ULTIM’ORA PENSIONATI – Tassazione 0% e affitti a 150€/mese: il nuovo paradiso fiscale europeo | Dopo un anno te ne vai in vacanza alle Bahamas

Una meta inaspettata diventa il rifugio ideale per chi è in cerca di vantaggi fiscali e una vita low cost all’interno dell’Europa: ecco il Paese sogno dei pensionati.

Tra tutti i Paesi Europei l’Ungheria ha iniziato ad attirare sempre più pensionati stranieri, grazie a un mix esplosivo di agevolazioni fiscali, basso costo della vita e qualità dei servizi urbani.

Il quadro fiscale favorevole, unito alla possibilità di percepire la pensione lorda senza doppia imposizione, rende questo Paese una meta emergente nel panorama europeo.

Secondo gli accordi bilaterali tra Italia e Ungheria, i pensionati italiani possono beneficiare del regime fiscale ungherese, evitando di pagare due volte le tasse e accedendo a condizioni molto più vantaggiose.

A ciò si aggiunge la possibilità di affittare un bilocale a Budapest anche solo con 150 euro al mese, una cifra impensabile nelle capitali dell’Europa occidentale.

Sistema fiscale ungherese: pensioni detassate anche per gli italiani che si trasferiscono a Budapest

Il sistema fiscale ungherese è uno dei più semplificati e competitivi in Europa. Per i cittadini, l’imposta sul reddito personale è fissata a una flat tax del 15%, mentre per le imprese si scende addirittura al 9%, il livello più basso dell’Unione Europea. L’IVA ordinaria è al 27%, ma molti beni di prima necessità sono tassati solo al 5%, come riportato da Reframed.

Gli immobili residenziali di nuova costruzione godono di un’imposta agevolata del 5% se venduti entro due anni dalla concessione dell’abitabilità. L’imposta di registro, inoltre, si ferma al 2% se l’immobile è acquistato per fini imprenditoriali e rivenduto entro 12 mesi. A questo si somma una tassazione favorevole sulle plusvalenze immobiliari che diminuisce progressivamente fino ad azzerarsi dopo cinque anni.

Vita accessibile in Ungheria: capitale europea in cui si può risparmiare

Oltre al sistema fiscale favorevole, l’Ungheria offre una qualità della vita accessibile anche a chi dispone di una pensione media. Le spese per affitti, utenze, trasporti e sanità sono tra le più basse d’Europa. Budapest, pur essendo una delle capitali europee in cui c’è grande affluenza turistica, consente uno stile di vita dignitoso con meno di 1000 euro al mese. In più, grazie alla convenzione bilaterale con l’Italia, i pensionati possono godere dell’intero importo lordo della pensione, tassato unicamente secondo le regole ungheresi che prevedono la defiscalizzazione.

Gli italiani che hanno terminato la vita professionale e desiderano risparmiare notevolmente sulle spese e sulle tasse possono pensare di trasferirsi qui, dove si possono accumulare risparmi da trasformare, eventualmente, in una meritata vacanza ai tropici dopo tanto lavoro.