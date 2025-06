CONFERMATO ENAC – LI REGALANO! Biglietti aerei invenduti per i mesi estivi: iscriviti alle liste | Valore approssimativo 500€

Estate ricca: arrivano i biglietti aerei regalati per i prossimi mesi estivi: basta iscriversi in determinate liste, non devi fare altro.

Ti sei mai chiesto se esistono biglietti aerei “gratis” o quasi, specialmente per l’estate? Potrebbe sembrare un sogno, ma qualcosa di incredibile sta succedendo dietro le quinte del mondo del volo.

E dato che siamo ormai prossimi alle partenze per le ferie estive, la cosa si fa molto interessante.

L’ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) ha confermato una novità che farà felici tanti viaggiatori: biglietti invenduti, per i mesi caldi, messi a disposizione in modo del tutto particolare. Non è una promozione normale, ma un vero e proprio regalo, con un valore che può superare i 500 euro.

Ma come è possibile? Perché queste offerte così generose? E soprattutto: come fare per non lasciarsele sfuggire? Se stai programmando una vacanza o un viaggio last minute, questa potrebbe essere l’occasione che aspettavi.

ENAC: biglietti aerei invenduti in regalo

A spiegare cosa sta succedendo è brocardi.it, che riporta l’importante novità. Con le nuove regole, ottenere un risarcimento per ritardi o cancellazioni sarà molto più semplice. Se il tuo volo dentro l’Europa o fino a 3.500 km arriva con almeno 4 ore di ritardo, puoi ricevere fino a 300 euro. Per voli più lunghi, il risarcimento può arrivare fino a 500 euro se il ritardo supera le 6 ore.

Se invece il volo viene cancellato, ti arriverà automaticamente un modulo per chiedere il rimborso. E se la compagnia non ti offre un volo alternativo entro 3 ore, hai diritto a un rimborso completo più assistenza, come pasti e sistemazione. E non è tutto.

Basta iscriversi a queste liste

Prima, se saltavi il volo di andata, rischiavi di perdere anche quello di ritorno. Ora questo non succederà più: anche se non usi il volo di andata, puoi avere un risarcimento se ti bloccano sul ritorno. Inoltre le compagnie dovranno informarti subito su ogni cambiamento: ritardi, cancellazioni o cambi di gate, e tu potrai correggere errori nel tuo nome sul biglietto fino a 48 ore prima della partenza, senza costi extra. Se devi fare un reclamo o chiedere un rimborso, hai 6 mesi di tempo. Le compagnie dovranno risponderti entro 14 giorni, o pagarti direttamente.

In sostanza questa nuova normativa non solo mette fine a vecchie complicazioni, ma apre la strada a una vera rivoluzione per chi viaggia in aereo. Tra rimborsi più veloci e automatici e compensazioni più eque, c’è anche la possibilità di vedere valorizzati quei biglietti “invenduti” che prima restavano fermi e inutilizzati. Iscrivendosi alle liste dedicate che potrebbero essere aperte, i passeggeri potranno accedere a offerte e opportunità fino a oggi impensabili, risparmiando centinaia di euro.