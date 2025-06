SMARTPHONE – Batteria eterna, anche il tuo ha questa funzione ma non la usi mai: l’iconcina che devi attivare | Ti dura il triplo

Puoi allungare all’infinito la durata della batteria del tuo smartphone se usi questa funzione. C’è un’icona che nessuno guarda mai.

Ci lamentiamo spesso della batteria del nostro smartphone che si scarica in fretta, eppure a volte dimentichiamo che alcuni strumenti utilissimi sono letteralmente già lì, davanti ai nostri occhi.

E non serve scaricare nuove app o comprare accessori costosi: basta un gesto semplice, che molti non considerano.

Tutti noi cerchiamo il modo per far durare un po’ di più il telefono, specialmente quando siamo fuori casa e la percentuale scende inesorabile.

Ma esiste una piccola funzione spesso trascurata che può triplicare – sì, triplicare – la durata residua della batteria. E la cosa sorprendente è che la troviamo su qualsiasi smartphone, anche sui modelli meno recenti. Scopriamola.

Smartphone: la batteria eterna con questa icona

Per abitudine lasciamo che il nostro telefono resti sempre connesso: dati mobili attivi, Bluetooth aperto, Wi-Fi agganciato ovunque. Con il risultato che il dispositivo lavora in continuazione, anche quando non lo usiamo. E consuma, consuma, consuma. Ma c’è un’iconcina invisibile che può cambiare le cose.

È un simbolo che tutti conosciamo, ma che di solito associamo solo a determinati momenti. In realtà, la sua utilità va molto oltre, e una volta capito come sfruttarla al meglio, non tornerete più indietro.

Così ti dura molto di più

Stiamo parlando della modalità aereo, una delle funzioni più sottovalutate e, al tempo stesso, più efficaci del nostro telefono. Quando la si attiva, il dispositivo interrompe tutte le connessioni wireless in un colpo solo: rete mobile, Wi-Fi, Bluetooth, GPS… tutto in pausa. Questo ha un impatto immediato sulla batteria: il telefono smette di cercare segnali, non trasmette né riceve dati, e quindi consuma molto meno. È una soluzione perfetta se avete poca carica e nessuna presa di corrente a portata di mano.

Ma c’è di più. Attivare la modalità aereo velocizza anche la ricarica: senza distrazioni e processi attivi, il telefono recupera energia più in fretta. Ideale quando avete solo pochi minuti prima di uscire. Inoltre, può servire anche come “reset rapido” delle connessioni. Se internet va lento o il segnale è ballerino, un attimo in modalità aereo può far miracoli: disattiva e riattiva tutto in automatico, migliorando la stabilità della rete. E non è finita. Usandola, si può anche leggere messaggi su WhatsApp o Telegram senza risultare online. Comodissimo per chi vuole sbirciare senza sentirsi in dovere di rispondere subito. E se scrivete una risposta, verrà inviata appena tornate online. E tu, lo sapevi?