ELON MUSK CONFERMA – “VE LA REGALO”: connessione internet gratuita da luglio se possiedi uno di questi smartphone | La lista

Internet gratis: arriva il regalo di Elon Musk. Da luglio sarà disponibile per tutti quelli che hanno questi modelli di smartphone.

Hai mai sognato di avere internet sempre con te, anche in mezzo al nulla? Di poter mandare un messaggio o chiedere aiuto anche quando il telefono dice “nessun segnale”? Da luglio 2025, qualcosa di davvero interessante arriverà per chi ha alcuni modelli di smartphone.

Non si tratta di un semplice aggiornamento o di una nuova app, ma di una tecnologia che potrebbe cambiare il modo in cui restiamo connessi, soprattutto in quei posti dove le reti normali non funzionano.

E la cosa migliore è che per alcuni utenti sarà del tutto gratis.Il nome dietro questa novità è uno che conosciamo bene: Elon Musk, che con il suo progetto spaziale Starlink ha già rivoluzionato l’accesso a internet in molte zone difficili da raggiungere.

Ora, Musk e il suo team hanno deciso di fare un regalo in più a chi possiede, appunto, certi modelli di smartphone. Vediamo quali.

Elon Musk regala internet a tutti

Di cosa si tratta esattamente? Starlink inizierà a offrire una connessione internet via satellite senza costi aggiuntivi, ma non per tutti, almeno al momento. Solo chi ha alcuni smartphone specifici infatti potrà approfittare di questa possibilità, e solo in alcune zone del mondo dove la rete mobile tradizionale è assente. Il che è comunque una grande opportunità.

Starlink funziona grazie a una rete di satelliti posti molto più vicini alla Terra rispetto a quelli usati normalmente per internet dallo spazio. Questo permette una connessione più veloce e stabile, con meno ritardi quando navighi o mandi messaggi.

Come funzionerà la nuova connessione

All’inizio, spiega infobae.com, il servizio permetterà di inviare messaggi di testo, condividere la posizione in tempo reale e contattare i numeri di emergenza quando il telefono non trova segnale cellulare. E questo potrebbe davvero fare la differenza in situazioni difficili.

I telefoni compatibili includono modelli recenti di Apple, Google, Samsung e Motorola. Per esempio, se hai un iPhone 14 o un Galaxy S21 in su, potresti essere tra i fortunati a ricevere questa connessione “dallo spazio” senza pagare nulla. L’attivazione sarà semplice: basta avere il telefono aggiornato all’ultima versione software e, quando la rete cellulare non c’è, lo smartphone si collegherà da solo alla rete Starlink. Sullo schermo vedrai comparire la scritta “T-Mobile SpaceX”, segno che stai usando la connessione satellitare. In futuro, SpaceX prevede di ampliare il servizio con chiamate vocali e internet completo, ma per ora si parte con le funzioni base. Se tutto andrà bene, questa tecnologia potrebbe diventare un punto di svolta per milioni di persone in tutto il mondo.