APPROVATO MINISTERO TURISMO – In vendita biglietto open per il giro del mondo: 900€ “all inclusive” | Valido per 1 anno senza limiti

Immagina di svegliarti ogni mattina con un orizzonte diverso, di esplorare culture lontane e di vivere avventure indimenticabili.

E se ti dicessimo che tutto questo è ora alla portata di tutti, con un’offerta che sfida ogni logica?

Stai per scoprire un modo rivoluzionario di viaggiare, che trasforma il sogno in realtà.

Un’iniziativa senza precedenti, pensata per i veri spiriti liberi.

Non è fantascienza, ma un’opportunità tangibile. Sei pronto a partire per il viaggio della vita?

Da Barcellona al Sol Levante

Ci sono avventure che ci fanno sognare, che ci fanno vibrare e che ci trasportano in luoghi lontani senza muoverci dal divano. Oggi racconteremo una di quelle storie che ti fanno credere nella magia dei viaggi e nel coraggio dello spirito umano. Il protagonista è Fabio Belnome, più conosciuto sui social media come @volatadipeluca. Questo giovane barcellonese si è imbarcato in un viaggio che molti potrebbero considerare una follia, ma per lui è l’avventura della sua vita. Con una Fiat Marea del ’98 come fedele compagna di viaggio, Fabio ha deciso di trasferirsi da Barcellona fino al Giappone via terra. Sì, avete letto bene, fino al Giappone.

Fabio non è un semplice amante delle auto, è un autentico appassionato. Ha un profilo Instagram, YouTube e TikTok, tutti dedicati al suo amore per le auto. Ed è questa passione che lo ha spinto a intraprendere questo viaggio. Come lui stesso dice, gli piace viaggiare, gli piace comunicare e spiegare cose. Ed è proprio quello che sta facendo con questo viaggio: condividere la sua esperienza, le sue scoperte e, naturalmente, il suo amore per le auto.

Il segreto di un viaggio low-cost

Fabio è partito da Barcellona quasi tre mesi fa con destinazione Giappone a bordo della sua Fiat Marea del ’98. Nel corso del suo viaggio, ha attraversato paesi come la Turchia, l’Iran, la Russia e la Mongolia, e attualmente si trova in Giappone dopo aver attraversato in traghetto dalla Corea del Sud. Un’impresa che testimonia la sua determinazione e la sua capacità di adattarsi a condizioni diverse, sempre con la sua inseparabile auto. Anche se Fabio non ha un budget concreto per il suo viaggio, lo sta realizzando con un’auto che ha acquistato per meno di 1.000 euro. Come lui stesso dice: “quando hai meno di 1.000 euro, non è che tu scegli la macchina, ma è la macchina che sceglie te”.

Oltre ai suoi risparmi personali, sta contando su sponsor che lo aiutano a coprire alcuni extra del viaggio, come i costosi traghetti tra Corea e Giappone, ad esempio. Se vuoi sapere come finisce questa storia, puoi seguire @volatadipeluca sui suoi social media, o divorare ogni suo video dall’inizio per fare il viaggio mentale con lui senza muoverti da casa. Questo esempio dimostra che l’avventura non ha prezzo, e che con ingegno e passione, un giro del mondo può davvero essere “all inclusive” per meno di 900 euro, intendendo il costo del mezzo di trasporto.