UFFICIALE PATENTE – Salvini conferma la nuova “B Autostrade”: da convertire prima degli esodi estivi | Obbligatoria per mettersi in viaggio

In alcuni casi è necessaria una patente speciale: ecco come ottenere l’abilitazione alla guida B e per quali automobilisti è obbligatoria.

Il Codice della Strada impone regole precise sull’assegnazione del tipo di patente da conseguire per la guida di veicoli specifici.

Per mettersi in viaggio con rimorchi pesanti, la sola patente B non basta più, ma ci sono casi specifici in cui è necessario integrarla con le B96 o BE.

La differenza tra le due abilitazioni alla guida per veicoli con traino dipende dalla massa autorizzata del complesso motrice-rimorchio. Il controllo non si basa sul peso effettivo al momento del transito, ma su quello riportato sulla carta di circolazione alla voce F2.

Chi supera i 3.500 kg complessivi è fuori regola senza l’estensione B96, mentre per chi arriva fino a 7.000 kg è obbligatoria la BE.

Circolare con rimorchio: quale patente conseguire in base al peso

Nello specifico, dunque, la patente B96 è destinata a chi intende trainare un rimorchio superiore ai 750 kg con un’auto o un autocarro conducibile con patente B, raggiungendo una massa complessiva compresa tra 3.500 e 4.250 kg. Per ottenere questa certificazione è sufficiente avere già la patente B e superare una semplice prova pratica che non prevede quiz teorici.

Il costo medio di questa abilitazione si aggira intorno ai 620 euro, comprensivi di iscrizione, bolli, tre ore di guida e l’esame, come riportato da PatenteBologna.it. Le guide pratiche, a parte, vengono tariffate a circa 60 euro all’ora. Per i titolari di patente rilasciata prima del 2015, sono previste alcune domande orali in sede d’esame. Le autoscuole offrono una preparazione rapida con lezioni mirate, anche personalizzate, per chi deve ottenere l’estensione in tempi brevi.

Patente BE e patente B96: differenze e regole di utilizzo

Quando la massa autorizzata del complesso supera i 4.250 kg e arriva fino a un massimo di 7.000 kg, invece, la sola alternativa possibile è il conseguimento della patente BE. Anche in questo caso è necessario possedere la patente B, essere maggiorenni e superare esclusivamente una prova di guida, senza esame teorico. Bisogna ricordare che il dato da controllare è sempre quello riportato sulla carta di circolazione e non il peso reale al momento del viaggio.

I controlli si intensificano in autostrada soprattutto in occasione degli esodi estivi, periodo durante il quale c’è chi si sposta con mezzi che prevedono la presenza di un rimorchio o di un altro veicolo trainato. Chi circola con un rimorchio fuori dai limiti concessi rischia la sospensione della patente e pesanti sanzioni.