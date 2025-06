Avviso BCE – Banconote da 50€, le serie fuori corso: non valgono più nemmeno 1 cent | Gelati i correntisti, banche assaltate

Un brivido corre lungo la schiena di milioni di risparmiatori. Le tue banconote da 50€, quelle che tieni nel portafoglio o sul conto, potrebbero non valere più nulla.

Un avviso dalla BCE getta un’ombra sulla validità di alcune serie, creando panico tra i correntisti e assalti alle banche.

Non è un allarme generico, ma un’azione mirata che potrebbe riguardarti da vicino.

Scopri quali banconote sono a rischio e cosa devi fare per non perdere nemmeno un centesimo.

La verità è più vicina di quanto pensi! Continua a leggere per scoprirla.

Banconote da 50 euro a rischio

La Banca di Spagna si sta preparando a ritirare alcune banconote da 50 euro in stato di progressivo deterioramento. Secondo quanto riferito dal quotidiano iberico Ideal, il ritiro dovrebbe avvenire a luglio, quest’estate. Sebbene la notizia abbia generato allarme, soprattutto tra chi continua a usare il contante, non si tratta di un’operazione straordinaria o di una svalutazione totale: sono infatti previsti dei protocolli per la sostituzione di banconote difettose con altre nuove. L’obiettivo è migliorare il sistema monetario e aumentare la sicurezza del contante. Nello specifico, saranno dichiarate non valide le banconote da 50 euro che risultino deteriorate e logorate dall’uso, e che possano essere rifiutate dai dispositivi di pagamento, aumentando i sospetti di contraffazione. Chi possiede banconote in queste condizioni può recarsi presso una filiale della Banca di Spagna o un istituto finanziario convenzionato per richiederne la sostituzione. La misura mira a contrastare la circolazione di denaro sospetto e a mantenere l’integrità delle banconote in circolazione.

Quando si desidera sostituire o depositare denaro deteriorato, è fondamentale che le banconote siano riconosciute come autentiche e che il loro deterioramento non sia intenzionale. Per depositare il denaro sul proprio conto, è necessario presentare la carta d’identità e le coordinate bancarie. La Banca di Spagna, così come le altre banche centrali nazionali, verifica l’autenticità dei biglietti anche attraverso l’analisi di caratteristiche di sicurezza come il tatto, la goffratura, la filigrana e il numero di serie. In Spagna, la sostituzione delle banconote deteriorate è gratuita, a meno che il danneggiamento non sia dovuto all’attivazione di dispositivi antifurto. Tuttavia, se i contanti sono presentati da professionisti come istituti di credito o attività di cambio valuta, sarà necessario pagare 10 centesimi per banconota, se il numero di banconote è pari o superiore a 100.

I dati BCE

Secondo la Banca Centrale Europea (BCE), nel 2024 sono state ritirate circa 554mila banconote in euro false, un aumento considerevole rispetto alle 467mila del 2023. In Italia, le banconote false sono aumentate del 15,7% rispetto al 2023 e quasi raddoppiate (+96,5%) rispetto al 2022.

I tagli più falsificati sono quelli da 20 euro (56.083 banconote ritirate) e 50 euro (49.190 pezzi).