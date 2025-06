CONFERMATO MINISTERO – “Mezzo bollo auto lo copriamo noi”: over 60 festeggiate, all’ACI con la patente e scatta il rimborso

Una nuova agevolazione alleggerisce la spesa per chi continua a usare auto di una certa età: ecco cosa cambia quando si tratta di pagare il bollo auto.

Buone notizie per alcuni automobilisti italiani alle prese con il pagamento del bollo auto, una delle tasse più odiate che grava sui veicoli.

Sono diverse le persone che vivono in Italia e che decidono di conservare le proprie auto in modo efficiente piuttosto che sostituirle.

In questi casi il Ministero dei Trasporti ha previsto e confermato una riduzione del 50% sul bollo auto per i proprietari di veicoli storici, come riportato da ManagementCue.it.

Il provvedimento intende premiare chi ha fatto una scelta consapevole e responsabile, anche dal punto di vista economico.

Auto storiche: il bollo auto si riduce del 50% per questo tipo di veicoli

La riduzione del 50% si applica esclusivamente ai veicoli di interesse storico, ovvero auto e moto con almeno venti anni di età, regolarmente iscritti a uno dei registri storici riconosciuti (ASI, FMI o altri enti abilitati). Il requisito fondamentale è il possesso del certificato di rilevanza storica, che deve risultare anche sulla carta di circolazione del veicolo. Solo in questo caso è possibile ottenere l’agevolazione recandosi agli sportelli ACI con patente e documenti del veicolo.

Bisogna specificare che lo sconto non viene applicato automaticamente ma bisogna seguire una procedura rigorosa che prevede anche la verifica di tutta la documentazione. Le regioni hanno facoltà di applicare la misura in modi differenti ed è dunque sempre necessario verificare la riduzione prevista sul portale dell’ente locale di riferimento.

Perché conviene un’auto storica: risparmio concreto previsto dallo Stato

Quando si parla di auto storiche non si parla di rottami ma di modelli ben curati che garantiscono prestazioni più che adeguate per l’utilizzo quotidiano. Spesso questi veicoli si rivelano una scelta economicamente vantaggiosa, soprattutto per chi non percorre molti chilometri ogni anno. Oltre alla riduzione della tassa, infatti, numerose compagnie assicurative propongono tariffe agevolate per i veicoli storici, ritenuti meno esposti al rischio di sinistri.

Chi sceglie, quindi, di tenere il proprio modello di automobile anche se datato e di prendersene cura può accedere ad un beneficio molto importante. Seguendo la procedura richiesta e sottoponendo l’auto a regolari controlli si può risparmiare sui principali costi legati all’essere proprietari di un veicolo oggi. Il bollo auto dimezzato è sicuramente l’incentivo più importante da prendere in considerazione quando si è indecisi sul conservare o meno un’automobile che non è più prodotta ma che conserva un grande valore storico e culturale.