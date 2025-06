AGENZIA DELLE ENTRATE – In partenza i rimborsi del 2016: i bonus dimenticati da tutti | Ti spettano 800€

È arrivata una notizia che potrebbe rallegrarvi la giornata, o forse l’intero anno! Parliamo di denaro, una somma che forse credevate persa nel tempo.

Un bonus dimenticato, risalente a quasi un decennio fa, sta per essere finalmente erogato.

Sembra incredibile, ma i bonifici tanto attesi stanno per partire.

Se vi siete sposati o siete andati a convivere nel 2016, questa sorpresa potrebbe riguardarvi da vicino.

Preparatevi a scoprire se anche a voi avete diritto fino a 800 euro in modo inaspettato!

Un bonus dimenticato

Vi ricordate il lontano 2016? Forse era l’anno in cui iniziavate una nuova vita di coppia, magari coronata da un matrimonio o da una convivenza. Ebbene, proprio in quell’anno, la Legge di Stabilità 2016 aveva introdotto un’agevolazione fiscale che molti potrebbero aver dimenticato: il Bonus Mobili Giovani Coppie. Questo bonus era pensato per sostenere l’acquisto di arredi destinati all’abitazione principale di nuove famiglie. Era un’opportunità unica, rimasta in vigore solo per il 2016, eppure, incredibilmente, ci sono ancora coppie che nel 2025 possono beneficiarne. Questo incentivo era riservato a specifiche categorie di beneficiari.

Il comma 75 della Legge di Stabilità 2016 definiva i requisiti: “giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale”. I requisiti erano quindi ben precisi: la coppia doveva essere coniugata o convivente da almeno tre anni (requisito da rispettare nel 2016), almeno uno dei due componenti non doveva aver superato i 35 anni nel 2016 (indipendentemente dal giorno e mese di nascita), e la coppia doveva aver acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale.

Detrazione in arrivo

Il Bonus Mobili Giovani Coppie permetteva di portare in detrazione al 50% le spese sostenute per l’acquisto di mobili, con un limite massimo di 16.000 euro. Era un’agevolazione importante, che a differenza di altri bonus mobili, non era legata a interventi di ristrutturazione dell’immobile, ma si basava specificamente sullo stato civile, l’età dei componenti e l’acquisto di una nuova abitazione. Potevano essere considerate le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 per l’acquisto di arredi destinati all’abitazione principale della giovane coppia. La detrazione fiscale IRPEF derivante da questo bonus doveva essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.

Poiché l’agevolazione è rimasta in vigore solo per il 2016, i beneficiari hanno richiesto la detrazione nella dichiarazione dei redditi 2017, ricevendo così la prima quota annuale. Questo significa che chi ha beneficiato di quel bonus nel 2016 sta ancora ricevendo la relativa detrazione nelle dichiarazioni dei redditi successive. Per verificare che il beneficio sia correttamente indicato nel vostro 730/2025, è necessario consultare il Rigo E58 – Sez. III C del modello. Nella colonna 2 dovrebbe essere indicata la spesa sostenuta nel 2016. Ad esempio, una giovane coppia che ha speso 16.000 euro per l’acquisto di mobili nel 2016, avrà diritto a 800 euro di detrazione anche quest’anno, rappresentando un decimo del 50% della spesa massima detraibile.