ULTIM’ORA ENTRATE – Multa non pagata: aprila e controlla il codice, ne stanno annullando a migliaia | Per legge non devi più un quattrino

Se ti è arrivata una multa aprila senza timore e controlla il codice, potrebbe essere tra quelle che stanno annullando.

Il 2025 si è aperto con un Codice della Strada più rigido e una lunga scia di novità che coinvolge milioni di automobilisti. Cambiano le regole, si alzano le sanzioni e si accendono i riflettori sulle violazioni.

Ma proprio in questo scenario in continua evoluzione, c’è un aspetto che in pochi conoscono, e che riguarda le comunicazioni ufficiali arrivate a casa.

Alcune multe, apparentemente ordinarie, stanno facendo molto parlare. E per chi le riceve, è fondamentale leggerle bene, riga per riga.

Il motivo? Ti farà piacere sapere che alcune di queste multe non devono essere pagate. Basta controllare un codice, e verranno cancellate con un colpo di spugna.

Multa non pagata: può essere annullata se ha questo codice

Il punto è che tutto dipende da quando hai ricevuto quella multa, cosa c’è scritto, e soprattutto da quel codice in alto che sembra un semplice numero, ma può determinare se devi o non devi versare un centesimo.

Secondo la normativa in vigore, ricorda anche money.it, le sanzioni amministrative – comprese quindi le multe stradali – si prescrivono in 5 anni, a meno che nel frattempo non sia stato inviato un atto interruttivo (come un sollecito formale). Facendo i conti, se nessun sollecito è stato notificato, le multe ricevute nel 2020 potrebbero essere considerate prescritte nel 2025. Ma attenzione.

Controlla bene i numeri

Ci sono però due eccezioni da tenere d’occhio. La prima riguarda le cartelle affidate all’Agenzia delle Entrate tra marzo 2020 e dicembre 2021: in quei casi è stata concessa una proroga di 24 mesi alla prescrizione, a causa del blocco delle attività durante la pandemia. La seconda è il rispetto delle scadenze di notifica: ad esempio, se un verbale non ti è stato recapitato entro 90 giorni dalla violazione (o 360 se risiedi all’estero), la multa è annullabile.

Tutte queste condizioni vanno verificate con attenzione, preferibilmente con il supporto di un avvocato o di un professionista abilitato. Non è raro, infatti, che alcune comunicazioni non risultino formalmente valide, anche solo per un indirizzo sbagliato o una raccomandata mai ritirata. In ogni caso, se ricevi ora una richiesta di pagamento riferita a una violazione di diversi anni fa, vale la pena controllare subito codice, data e contenuto. Se i termini sono scaduti e non ci sono atti interruttivi validi, puoi usufruire della prescrizione e non versare nulla. Farlo in tempo evita contestazioni inutili e, soprattutto, spese che non devi sostenere per legge.