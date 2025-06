ADDIO Bollo auto, Salvini firma il decreto: sbloccati i rimborsi a chi lo ha già pagato | Vai all’ACI e ti fanno il bonifico istantaneo

Ci sono casi in cui chi ha già pagato il bollo auto si vede recapitare la richiesta di un nuovo pagamento: ecco come fare e in quali situazioni ci si può rifiutare.

Una novità rilevante per migliaia di automobilisti che si trovano ad avere a che fare con il pagamento del bollo auto arriva direttamente dal Ministero delle Infrastrutture.

Non tutti sanno, infatti, che è possibile chiedere il diritto al rimborso della tassa automobilistica. Si può fare in caso di perdita di possesso del veicolo a seguito di furto, demolizione oppure esportazione all’estero.

Per accedere al rimborso, l’evento deve essere formalmente registrato al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) e non deve essersi verificato nell’ultimo mese di validità del bollo.

Il rimborso è calcolato in dodicesimi, a partire dal mese in cui si è verificata la perdita del veicolo. Non si tratta quindi di un rimborso automatico o integrale, ma frazionato in base ai mesi residui del periodo tributario.

Rimborso pagamento bollo auto: i casi in cui è possibile chiederlo

Questa particolare normativa si applica agli eventi avvenuti dal 1° gennaio 2004 in poi. Il rimborso totale è riconosciuto solo se la perdita del veicolo è avvenuta prima del termine ultimo per il pagamento del bollo. La perdita viene considerata nei casi di furto dell’auto, demolizione o di immatricolazione all’estero. Se la tassa è già stata versata allora l’importo viene rimborsato, ma a condizione che la formalità sia registrata nei termini.

Nei casi di esportazione o demolizione del veicolo, il rimborso frazionato è ammesso solo se la richiesta è presentata dallo stesso soggetto che aveva effettuato il pagamento all’inizio del periodo. Se, invece, il pagamento del bollo auto è stata eseguito da un soggetto diverso dall’intestatario, il rimborso non è concesso e non può essere erogato.

Quando non può essere richiesto il rimborso del pagamento del bollo auto

Prima di procedere con la richiesta di rimborso è bene sapere che esistono una serie di casi in cui il rimborso non può essere effettuato, come riportato dal sito dell’Aci. Rientrano in questo elenco casi come la vendita del veicolo prima della scadenza del bollo, la tassa di circolazione, gli importi inferiori a 15,01 euro, l’annotazione dell’esportazione nel mese finale di validità.

Anche per i pagamenti effettuati in ritardo, cioè dopo la registrazione al PRA dell’evento, non è possibile ottenere il rimborso del versamento bollo auto. In questi ultimi casi, l’importo viene ricalcolato in base ai mesi di effettivo possesso. Sull’intero importo originario vengono applicate sanzioni e interessi.