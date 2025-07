ULTIM’ORA AFFITTI – Locatari beffati poco prima dell’estate: 6.000€ la maximposta case vacanze | Stramazzi al suolo

Una vacanza da sogno si trasforma in incubo: ecco cosa succede ai locatari di Airbnb sempre più spesso e come contrastare queste situazioni.

La notizia di un increscioso episodio arriva dall’Inghilterra e riguarda una proprietà immobiliare arredata interamente intorno al tema Harry Potter.

La casa, ideata per le famiglie in visita agli studi cinematografici in cui è stata girata la saga, è stata devastata dagli ospiti che vi hanno soggiornato.

I danni superano i 6.000 euro e comprendono mobili frantumati, macchie profonde di caffè e cioccolato sul materasso, lenzuola inzuppate e pareti impregnate di bevande.

La proprietaria ha descritto la situazione come “traumatica” e “incredibile”, tanto da aver presentato un reclamo per danni penali alla polizia locale.

Danni alle strutture Airbnb: le lamentele dei proprietari

Fenomeni analoghi iniziano a emergere anche nel nostro Paese, alimentando un allarme sulle condizioni in cui gli ospiti spesso lasciano gli affitti brevi. La negligenza di alcuni affittuari è evidente attraverso mobili sfondati, rubinetti rotti, imprevisti ingestibili da pulizie standard. In molti casi, gli host utilizzano assicurazioni specifiche per danni causati dagli ospiti. Le difficoltà nel ricevere rimborsi o risposte puntuali, però, rendono sempre più frequente il ricorso a segnalazioni ufficiali. La denuncia verso le piattaforme di prenotazione riflette una crescente frustrazione tra i proprietari stanchi di gestire traumi post-ospiti senza compensazioni adeguate.

Chi mette in affitto la propria proprietà su Airbnb o piattaforme analoghe ignora che le coperture assicurative standard non includono l’usura ordinaria o i danni minori. È necessario aprire reclami entro tempistiche precise, documentare tutto con foto e fatture e sperare in un esito favorevole. Inoltre, il conflitto tra host e piattaforme rende frequente la richiesta di risarcimenti diretti, a fronte di risposte spesso lente o insufficienti.

Come contrastare i possibili danni commessi dagli affittuari su Airbnb

I proprietari più esperti ricorrono a varie strategie come controlli rigidi sui profili, cauzioni elevate, inventari fotografici e polizze assicurative private. Chi si affida a servizi professionali di gestione sottolinea l’importanza di estendere le coperture a danni fuori standard.

La vicenda inglese riportata dal New York Post sta facendo riflettere molti host europei, proprio in vista dell’alta stagione. L’urgenza di introdurre strumenti più efficaci di tutela è evidente: dalle cauzioni maggiorate, alle garanzie aggiuntive, fino a una revisione più severa del sistema di feedback. Intanto, la comunità degli affittuari brevi chiede una svolta normativa e operativa, in attesa che le piattaforme introducano misure più efficaci per prevenire scenari simili a quello accaduto per la casa a tema Harry Potter.