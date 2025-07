CONFERMATO AEROPORTO – 10 biglietti gratis per tutto il mondo: la compagnia li regala, ma a una condizione | Non cacci più un quattrino

Voli gratis: c’è una compagnia aerea che sta regalando 10 biglietti per tutto il mondo, a patto che rispetti alcune piccole condizioni.

Viaggiare in aereo è diventato un po’ come un gioco d’azzardo. A meno che tu non abbia la fortuna di vincere al lotto o di lavorare per una compagnia aerea, è difficile non dover fare i conti con le spese per il biglietto. Le tariffe cambiano in continuazione, le offerte saltano fuori e poi svaniscono in un attimo, e tu ti ritrovi a passare ore e ore a cercare la “super offerta” online.

E poi ci sono quelli che si fanno una sorta di sport del volo, quelli che studiano i siti delle compagnie aeree come se fossero esperti di borsa, sempre alla ricerca dell’offerta perfetta. Hanno una vera e propria strategia da viaggio: monitorano i siti, si iscrivono a newsletter, si svegliano alle 4 del mattino per assicurarsi il miglior affare.

Poi c’è il momento in cui, dopo aver analizzato milioni di possibili combinazioni di voli, ti rendi conto che hai passato più tempo a cercare il biglietto che a preparare la valigia.

Ma quante volte ti sei trovato a dire: “Se solo potessi volare gratis.”? Bene, preparati, perché una compagnia aerea ha deciso di esaudire proprio questo desiderio. E c’è solo una piccola condizione per ottenere voli gratis in giro per il mondo.

Aeroporto: biglietti gratis con questa compagnia

Come leggiamo su theflightclub.it, la compagnia Turkish Airlines ha lanciato una sfida che farà venire l’acquolina in bocca a tutti gli amanti dei viaggi. Se ti piace l’idea di volare ovunque e guadagnare un milione di miglia, preparati: dal 27 giugno al 27 ottobre 2025, basta volare con la compagnia turca verso almeno una destinazione per ciascuno dei sei continenti: Europa, Asia, Africa, Oceania, Nord America e Sud America.

La sfida non è una passeggiata, ma se la porti a termine, ecco che ti ritrovi con un milione di miglia nel tuo account Miles&Smiles. E queste miglia non sono mica spiccioli.

Le semplici condizioni da rispettare

Un milione di miglia può essere un tesoro. Voli gratuiti, upgrade in business class, possibilità di ottenere biglietti premio o addirittura vantaggi con partner non aerei: con un milione di miglia Miles&Smiles, la tua avventura non ha limiti. In pratica, potresti girare il mondo come un VIP, senza tirare fuori un euro per il biglietto.

Attenzione, perché non basta volare un po’ in giro per il mondo: c’è un giro obbligatorio che devi fare. Ogni volo della sfida deve passare per Istanbul, quindi non basta solo fare un volo tra due continenti, devi assicurarti che la tua rotta faccia scalo o parta dalla Turchia. E i voli devono essere prenotati direttamente con Turkish Airlines. Quindi preparati a volare in grande stile. Se sei un tipo che preferisce la tranquillità e la semplicità, questa potrebbe non essere la sfida giusta per te. Ma se sei un pianificatore seriale, uno che ama costruire viaggi complessi e ha una passione per l’avventura, questa è la tua occasione.