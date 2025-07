FERIE ILLIMITATE – Meloni approva la manovra estiva: non ti segni nemmeno assente sul foglio Excel | Pagano tutto

Immaginate un mondo in cui l’ansia da “ferie contate” sparisce, un luogo di lavoro dove la fiducia supera ogni controllo e la vostra produttività non è misurata dalle ore in ufficio.

E se vi dicessimo che un sogno così audace sta prendendo forma proprio in Italia?

Dimenticate i fogli Excel per segnare assenze e la pressione di giustificare ogni giorno di riposo.

Qualcosa di rivoluzionario sta accadendo, promettendo di cambiare per sempre il modo in cui percepiamo il tempo libero e il benessere sul posto di lavoro.

È un’onda di innovazione che potrebbe presto coinvolgere tutti, riscrivendo le regole del gioco.

La rivoluzione delle ferie

Una notizia che sta facendo il giro del web e non solo: la liberalizzazione delle ferie è una realtà tangibile in aziende come Fater. Non si tratta di un’iniziativa governativa diretta, ma di un esempio virtuoso che potrebbe ispirare un cambiamento più ampio nel panorama lavorativo italiano. Come condiviso da Filippo Poletti su LinkedIn, il general manager Antonio Fazzari ha lanciato un messaggio chiaro e innovativo: «Se ne prendi di più, e questo è compatibile con il lavoro e ti organizzi con i colleghi, che problema c’è?». Un approccio che ribalta completamente la logica tradizionale basata sul controllo.

Questa filosofia si integra perfettamente con un’altra tendenza in crescita: il lavoro ibrido 5 su 5, che offre massima flessibilità. Fater si sta distinguendo per una visione audace, in cui la quantità di giorni di riposo non è più dettata da rigidi sistemi di conteggio, ma dalla capacità del singolo di organizzarsi e mantenere alta la produttività.

La fiducia batte Excel

L’innovazione di Fater sfida apertamente i sistemi di controllo obsoleti. «Ci hanno detto che siamo matti. Nelle aziende c’è un sistema insopportabile, che è quello dei file Excel, dove ti dicono quanti giorni devi fare e, se non li fai, ti mandano il reminder, perché sennò si paga troppo. Noi ci fidiamo delle persone che discutono con il proprio capo quante ferie fanno e poi le fanno», ha affermato Fazzari, come ripreso da Leggo. È una critica diretta a un sistema che genera più stress che efficienza.

L’obiettivo è ambizioso: uscire da questi sistemi di controllo per creare un ambiente dove le persone abbiano fiducia e spazio per liberare il proprio talento. Come spiega bene l’HR Giulio Natali, questa è la vera via della responsabilizzazione. Non si tratta di un’abolizione delle ferie tout court o di una manovra governativa, bensì di un modello aziendale che punta sulla maturità e l’autonomia dei dipendenti. Fater dimostra che è possibile un nuovo equilibrio tra vita professionale e privata, basato sulla fiducia reciproca e sulla responsabilità individuale, con un impatto positivo sul benessere e sulla produttività.