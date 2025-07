ULTIM’ORA CODICE STRADALE – Passa il decreto semafori: ti fermi col rosso ed è multa automatica | 660€ la nuova stangata, al 90% l’hai già presa

Codice Stradale: adesso ti fermi con il rosso al semaforo e ti può arrivare una bella multa, anche se nemmeno te ne accorgi.

Ti sei mai chiesto se ti stai fermando correttamente al semaforo rosso? Forse pensavi che fosse solo un’attesa in cui, giusto per un momento, tutto sia sospeso.

Ma attenzione, perché con il nuovo decreto, questo semplice atto potrebbe costarti molto più di un attimo di pazienza. A quanto pare, il Codice Stradale si è aggiornato: fermarsi potrebbe non essere più così “tranquillo”.

Ogni giorno milioni di automobilisti si fermano al semaforo rosso. Alcuni lo fanno con calma, altri approfittano del tempo per darsi una sistemata, rispondere a qualche messaggio o controllare lo smartphone. E se ti dicessimo che il fermarsi al semaforo potrebbe essere la nuova “trappola” che ti fa finire con una multa automatica?

Durante quei momenti di attesa, molte persone si lasciano andare a piccole distrazioni. Le donne si truccano, gli uomini si sistemano i capelli o, succede anche questo, c’è chi si concede una “visitina al naso”. E poi c’è chi sfrutta quel tempo anche per altre cose come chattare, mandare messaggi o rispondere alle email. Ora devi fare attenzione a quando ti fermi.

Codice della Strada: ti multano se ti fermi col rosso

Essere fermi al semaforo rosso è un momento che molti considerano una “zona franca”, dove sembra che le regole non valgano. Eppure, anche la sosta al semaforo è parte della circolazione stradale, e come tale, richiede il rispetto delle stesse norme di quando sei in movimento. Semplice distrazione? Attenzione, potrebbe costarti caro.

Ecco una delle novità più sorprendenti: usare il cellulare al semaforo rosso è una violazione del Codice della Strada, come spiega anche money.it. La normativa è chiara e non ammette scuse. Con la riforma, la legge è diventata ancora più severa in merito: anche un istante in cui il tuo sguardo si sposta sul telefono può farti finire nel mirino delle forze dell’ordine, e questo non cambia nemmeno se il tuo veicolo è fermo. E non è detto che debba essere un agente a fermarti: basta una telecamera.

Attenzione, la multa può arrivare anche dopo

Se pensavi che una distrazione al semaforo rosso non avrebbe avuto conseguenze, ti sbagli. Oggi le multe non devono essere necessariamente emesse al momento della violazione. Le telecamere possono registrare il comportamento dei conducenti in tempo reale e inviarti la sanzione a casa, senza che tu te ne accorga. Quindi, anche se non hai visto nessuno, il rischio di ricevere una multa per l’uso del cellulare o altre distrazioni è concreto.

La regola più semplice per evitare brutte sorprese è seguire le buone pratiche, sempre e comunque. Anche quando sei fermo al semaforo rosso: allaccia la cintura di sicurezza, non usare il cellulare e assicurati che il tuo comportamento sia in linea con le regole stradali.