CONFERMATO MELONI – Un jet privato a ogni deputato del Parlamento: in estate lusso sfrenato | Non baderanno a spese

Scoppia la polemica sui voli istituzionali mentre un deputato viaggia da solo su un volo di linea da 138 euro: ecco quali sono i reali costi legati all’uso di jet privati.

Francesco Gallo, deputato di Sud chiama Nord, si è ritrovato protagonista di un episodio insolito quanto emblematico: ha volato da Ancona a Roma su un volo Aeroitalia completamente vuoto.

Nessun altro passeggero a bordo, soltanto lui, due piloti e il personale di cabina. Lo ha raccontato sui social con tono leggero ma significativo: “Praticamente un volo privato”.

Eppure il biglietto gli è costato solo 138 euro, grazie anche alla continuità territoriale finanziata dalla Regione Marche, come riportato da AnconaToday.it.

Il volo non è stato cancellato nonostante l’assenza di altri viaggiatori, scelta non scontata nel mondo dell’aviazione commerciale. Questo episodio ha riportato sotto i riflettori la questione dell’utilizzo di jet privati da parte di molti politici, che continuano a preferire viaggi esclusivi, spesso a spese dello Stato, anche su tratte perfettamente servite da voli di linea.

Jet privati per i deputati: torna ad accendersi la polemica

Il confronto tra il gesto di Gallo e la prassi consolidata di molti suoi colleghi solleva interrogativi pesanti. L’uso di jet privati per spostamenti parlamentari, anche in estate, è tornato al centro della discussione per via dei costi elevatissimi e dell’impatto sull’immagine delle istituzioni. A fronte di un volo di linea di poche decine di euro, un volo privato noleggiato su richiesta può costare anche 8.000 euro all’ora.

Alcuni tragitti interni come Roma-Palermo o Roma-Milano, facilmente coperti da voli commerciali o treni ad alta velocità, sono spesso oggetto di trasferimenti su jet executive giustificati da esigenze di sicurezza o velocità, ma che cozzano con la gestione efficiente delle risorse pubbliche.

I costi esorbitanti di un aereo privato: quanto spendono i politici

Il noleggio di un aereo privato, anche di fascia intermedia, ha, infatti, un costo medio che parte da circa 5.000 euro per un breve volo nazionale. Se si considera una tratta come Roma-Catania, il prezzo può salire fino a 10.000 euro per un viaggio andata e ritorno. In alcuni casi, sono previsti supplementi per l’assistenza a terra, il catering a bordo e la presenza di personale dedicato, con costi che lievitano ulteriormente.

In estate, con il turismo politico verso località di villeggiatura o eventi istituzionali decentrati, l’utilizzo di questi mezzi tende ad aumentare. Tutto ciò mentre milioni di italiani si confrontano con rincari e tagli, e mentre episodi come quello di Gallo dimostrano che esistono alternative più economiche e comunque dignitose.