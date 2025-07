“Cara, da oggi lische fritte”: abbiamo buttato in pattumiera una leccornia per anni senza saperlo | Pronte in 4 minuti

Hai mai assaggiato le lische fritte? Ti sei perso una vera leccornia: la ricetta del riciclo più estremo che tu abbia mai provato.

Quante volte, mentre puliamo il pesce, ci ritroviamo con un mucchio di lische da buttare via senza pensarci due volte? Eppure, in realtà, quelle lische sono un piccolo tesoro che per anni abbiamo ignorato.

In Giappone ad esempio sono considerate uno snack croccante e gustoso, perfetto da sgranocchiare in ogni momento.

Ma perché dovremmo farci tentare da questo insolito spuntino? Prima di tutto, le lische di pesce sono un’ottima fonte di calcio, fondamentale per ossa forti e denti sani. Non solo: contengono anche preziosi acidi grassi omega-3, noti per i loro benefici sul cuore e sulla salute generale. Insomma, uno snack che fa bene senza rinunciare al gusto!

Poi c’è il lato sostenibile: trasformare gli scarti in qualcosa di buono aiuta a ridurre gli sprechi e a rispettare di più l’ambiente. È un modo semplice per dare nuova vita a qualcosa che di solito finisce dritto nella pattumiera. Ma scopriamo come si preparano.

Lische fritte: la bontà che non ti aspetti

E non temere per le fastidiose lische incastrate in gola: una volta fritte, diventano così croccanti e friabili che si spezzano facilmente con i denti, lasciandoti solo il piacere di uno snack saporito e originale.

Ora che (forse) ti abbiamo convinto, ecco come farle in casa senza impazzire. Il trucco è lasciare un po’ di polpa attaccata alle lische per mantenere tutto il sapore. Aggiungi un pizzico di sale e, se ti va, qualche spezia come pepe bianco, curry o peperoncino, per dare una sferzata di gusto. Così ci suggerisce thedailymeal.com. E se ti senti creativo, puoi preparare una marinata veloce con salsa di soia e vino di riso, così le lische assorbono ancora più bontà. Poi basterà scaldare bene l’olio (intorno ai 190 °C) e friggere le lische per 2-3 minuti, fino a che diventano dorate e croccanti.

La super ricetta del riciclo

Ma se vuoi, nessuno ti vieta di infarinarle e friggerle, oppure di preparare una leggera pastella che le avvolga. Per un tocco in più, prova a spruzzarci sopra un po’ di aceto o a intingerle in una salsa tartara fatta in casa. Le lische fritte si accompagnano alla perfezione con una birra fresca, ma vanno bene anche con qualsiasi bevanda.

In poche mosse hai trasformato un avanzo dimenticato in uno snack sorprendente, che sicuramente farà parlare di te a tavola. Provaci e lasciati stupire.