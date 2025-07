Assicurazione auto, APPROVATA l’aggiuntina estiva | Altri 150€ online o ti lasciano scoperto

D’estate l’assicurazione auto può subire un’impennata: ecco quali sono i casi in cui la RC Auto deve coprire molto di più del classico pacchetto danni, furto e incendio.

Negli ultimi mesi, le condizioni atmosferiche hanno mostrato un volto sempre più imprevedibile e violento. Grandinate improvvise, raffiche di vento e piogge torrenziali si abbattono senza preavviso.

A fare le spese di questo cambiamento climatico sono anche i veicoli che subiscono queste condizioni metereologiche e di conseguenza presentano gravi danni.

L’immagine di carrozzerie martoriate e vetri infranti è diventata fin troppo familiare, specie nelle zone soggette a fenomeni estremi in cui il meteo non risparmia nessuno.

In queste circostanze la tutela assicurativa contro gli eventi atmosferici non è più un dettaglio accessorio ma un’esigenza concreta.

Estensione assicurazione auto per danni metereologici: quanto costa

Le compagnie hanno preso atto della crescente domanda e, in risposta, hanno introdotto pacchetti aggiuntivi da sottoscrivere online. Vengono così proposte estensioni facoltative, spesso integrate nella formula Kasko, che garantiscono copertura in caso di danni da grandine. Il costo medio? Circa 150 euro l’anno. Una cifra che, rispetto alle spese per riparazioni non coperte, appare sempre più conveniente.

La copertura contro la grandine è, infatti, spesso esclusa dalle RC auto di base, come riportato da Virgilio.it. A differenza della responsabilità civile obbligatoria che copre i danni causati a terzi, questa garanzia tutela il veicolo del contraente in caso di danni causati da eventi naturali violenti. I danni più frequenti sono le ammaccature sulla carrozzeria, lunotti crepati, fari scheggiati. Per attivare la procedura di rimborso è necessario documentare l’accaduto con foto e contattare tempestivamente la compagnia. In un secondo momento interviene il perito, chiamato a valutare l’entità dei danni e a calcolare l’indennizzo. In alcuni casi è prevista una franchigia, ma anche in questi casi il risarcimento parziale rappresenta un sollievo. Alcune compagnie propongono pacchetti digitali da attivare direttamente sul portale, altri richiedono l’intermediazione di un agente. In ogni caso è bene leggere con attenzione le clausole perché non tutte le formule offrono le stesse condizioni.

Rimborso per danni da meteo avverso: ecco perché rivolgersi alle compagnie assicurative

Chi vive in aree ad alto rischio meteorologico, come alcune zone del Nord Italia o le regioni appenniniche, dovrebbe considerare seriamente questa “aggiuntina” stagionale. I dati parlano chiaro: negli ultimi tre anni, la frequenza delle richieste di rimborso per danni da grandine è aumentata in modo esponenziale.

Alcune compagnie offrono l’estensione anche nel canone dei veicoli a noleggio a lungo termine. Questa soluzione è sempre più scelta da chi cerca zero imprevisti e massima protezione.