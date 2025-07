UFFICIALE AEROPORTO – In 3 ore da Roma a New York: già operativo l’aereo supersonico | Ti guardi un film e sei arrivato

Rivoluzione nei viaggi: con l’aereo supersonico in appena tre ore vai da Roma a New York e nemmeno te ne accorgi.

Avresti mai pensato di salire su un aereo a Roma, metterti comodo, guardare un film e, quando le luci si accendono per l’atterraggio, ritrovarti già a New York?

E se ti dicessimo che non è una magia, ma una realtà che sta per diventare possibile? La chiave di tutto è un aereo supersonico che promette di abbattere i confini del tempo e dello spazio, riducendo i voli intercontinentali a un batter d’occhio.

Se ci pensi, un viaggio da Roma a New York ora richiede più di 10 ore di volo. Ma grazie all’innovazione, il ritorno dei voli supersonici è più vicino che mai.

A fare il suo trionfale ritorno, dopo decenni di pausa, è proprio il Concorde. E stavolta non si tratta solo di tornare a volare più veloce, ma di farlo in modo più silenzioso e soprattutto, più ecologico.

Ufficiale aeroporto: arriva l’aereo supersonico

Nel 2003, ricorda hosteltur.com, il Concorde ha chiuso i battenti, ma il mondo è cambiato, e con esso le esigenze della tecnologia e dell’ambiente. Il vecchio Concorde aveva il suo fascino, ma i suoi consumi altissimi e l’impatto ambientale erano difficili da giustificare.

Oggi, grazie alla tecnologia di materiali avanzati e all’uso di carburanti sostenibili, il nuovo Concorde si prepara a volare più alto, più veloce e con un impatto ridotto sull’ambiente. Non solo è più leggero del 50%, ma avrà motori progettati per ridurre le emissioni fino all’80%. Un grande passo verso il futuro, senza sacrificare la velocità!

In tre ore vai da Roma a New York

Il ritorno del Concorde comunque non sarebbe stato possibile senza un cambio nella legislazione. Negli Stati Uniti, infatti, dal 1973 era vietato il volo supersonico sopra il loro territorio, a causa del famigerato “boom sonico” che creava disagi a terra. Fino a quando, nel 2023, il presidente Trump ha firmato il Concorde Act, aprendo la strada a una nuova era di voli ad alta velocità. E così, l’aereo che negli anni ’60 ha fatto la storia, oggi si prepara a tornare in pista, ma con nuove tecnologie che ridurranno il fastidioso rumore e il consumo energetico.

Il nuovo Concorde non è solo un sogno per i passeggeri, ma anche un simbolo di come velocità e sostenibilità possano andare di pari passo. Con un’autonomia rinnovata e più di 5 ore di volo a velocità supersonica, promette di ridurre i tempi di viaggio intercontinentali a livelli mai visti prima. Quindi, a partire dal 2026, con un volo che dura solo 3 ore, non dovremo più chiedere “quanto manca?” ma semplicemente goderci il viaggio. Breve.