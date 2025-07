Assunzioni LIDL urgentissime, anche zero esperienza: servono subito 470 addetti | Prendono in ordine di arrivo

Se stai cercando lavoro Lidl offre possibilità di assunzione a 470 addetti. Anche senza esperienza, chi arriva prima si aggiudica il posto.

Chi pensa che trovare lavoro oggi sia impossibile, forse non ha ancora dato un’occhiata alle nuove assunzioni di Lidl.

La catena tedesca della grande distribuzione, famosa per i prezzi tagliati ma anche per la rapidità con cui sta crescendo negli anni, sta cercando personale. Tanto personale.

Lidl in Italia non è un nome di passaggio: è presente da oltre trent’anni, e da allora ha aperto supermercati praticamente ovunque. Oggi ne conta circa 780, supportati da una rete logistica solida e ben 12 centri di distribuzione. Ma la direzione è chiara: crescere ancora, e anche in fretta.

L’obiettivo dichiarato è arrivare a 1.000 punti vendita entro il 2030. Una tabella di marcia che non lascia spazio a rallentamenti: ogni apertura significa decine di nuove assunzioni, e nel giro di pochi anni si parla di migliaia di nuovi posti di lavoro. Ma già da adesso cerca con urgenza oltre 470 addetti, da inserire nei negozi, nei magazzini e negli uffici. Vediamo nel dettaglio le figure ricercate e le modalità di candidatura, oltre che i requisiti richiesti.

Lidl: nuove assunzioni anche senza esperienza

Le figure più richieste? Come ci segnala ticonsiglio.com al momento sono addetti alla vendita, operatori di filiale, ma anche store manager, preparatori merce, mulettisti e personale di magazzino. Non mancano poi ruoli amministrativi, con posizioni aperte per impiegati back office, assistenti di segreteria, buyer e altre figure da inserire nelle sedi.

Un aspetto interessante è che per molte di queste posizioni richieste non serve esperienza pregressa, quindi possono candidarsi praticamente tutti, anche chi è alla ricerca del primo impiego. L’azienda infatti offre apprendistati per giovani diplomati e percorsi specifici per laureati. C’è spazio anche per chi fa parte delle categorie protette. In altre parole: l’opportunità è ampia e inclusiva, adatta a ogni esigenza.

Come candidarsi

Le selezioni sono in corso e vengono gestite man mano che arrivano le candidature: per chi è interessato, conviene inviare il CV il prima possibile. Lidl organizza anche Recruiting Day durante l’anno, ma chi vuole candidarsi subito può farlo comodamente online. Sul sito ufficiale, nella sezione “Lavora con noi”, si trovano tutte le offerte attive. Basta scegliere quella giusta, compilare il form e inviare il CV.

Crescita stabile, contratti concreti e possibilità di fare esperienza anche senza un curriculum da Nobel: Lidl oggi è più di un supermercato. Potrebbe essere il prossimo passo della tua carriera.