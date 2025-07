Pasta SELEX, altro che Barilla: prodotta direttamente a Gragnano dal colosso numero uno | Costa la metà ed è tra le prime 3 in Italia

La rivelazione che non ci si aspetta: dietro un marchio apparentemente economico si nasconde un’eccellenza della tradizione italiana ad un prezzo davvero conveniente.

La pasta è molto più di un semplice alimento: rappresenta un simbolo identitario e culturale dell’Italia, oltre che uno dei piatti presenti ogni giorno sulle tavole di tutto il mondo.

Si può affermare, senza ombra di dubbio, che la sua forza risiede nella versatilità: si adatta a preparazioni semplici come a ricette complesse, conservando sempre un ruolo centrale.

Negli ultimi anni, accanto ai marchi storici più noti, si sono fatte strada alternative sorprendentemente valide, capaci di unire qualità autentica e convenienza.

È il caso della pasta Selex che ha conquistato migliaia di famiglie italiane grazie a un equilibrio inaspettato tra gusto, prezzo e trasparenza produttiva.

Da quali pastifici proviene la pasta distribuita nei supermercati Selex

La pasta Selex, distribuita nei supermercati Famila, A&O, Il Gigante e altri affiliati, è prodotta da realtà di prim’ordine, come riportato da EnergyCue.it. Tra le più apprezzate c’è la linea “deluxe” in grano duro, proveniente direttamente da Gragnano, porta la firma del celebre Pastificio Afeltra, sinonimo di tradizione e qualità. Ci sono anche tanti altri formati che riscuotono molto successo: la linea base, molto diffusa, è realizzata da Colussi nello stabilimento di Fossano (Cuneo); la secca all’uovo dal Pastificio Granarolo, la fresca ripiena da Avesani a Bussolengo, e quella biologica dal Pastificio Rummo nel beneventano.

In pratica non tutti sanno che dietro il nome Selex si celano i protagonisti della pasta italiana, che operano per offrire un prodotto a basso costo ma di alto profilo, spesso paragonabile, se non superiore, a quello dei marchi più noti.

Perché dietro la pasta Selex si nascondo marchi d’eccellenza

Il successo crescente della pasta Selex si spiega con un insieme di fattori molto concreti. In primis c’è da segnalare il prezzo contenuto, spesso inferiore alla metà rispetto a quello delle grandi marche come Barilla o De Cecco. Ma ciò che stupisce è il livello qualitativo raggiunto, testimoniato da un’ampia soddisfazione dei consumatori.

Non si tratta solo di un prodotto economico, ma di una proposta d’eccellenza che affonda le radici in una rete produttiva diffusa sul territorio nazionale. Grandi pastifici, standard rigorosi, ricette tradizionali: tutto questo contribuisce a fare della pasta Selex una delle prime tre scelte a livello nazionale per chi cerca gusto, sicurezza e un costo sostenibile. La selezione dei marchi che vengono distribuiti nei supermercati è la conferma che, oggi, mangiare bene non significa necessariamente spendere di più.