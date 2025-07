Posto di blocco: “Non volevo bagnare il sedile”, ora sono 345€ se ti siedi sull’asciugamano | Il nuovo divieto del CDS

Pensa di tornare dalla spiaggia, stanco ma felice, e di voler proteggere i sedili della tua auto dalla sabbia e dall’umidità.

Si tratta di una soluzione pratica che molti adottano senza pensarci due volte.

Ma cosa succederebbe se proprio quel semplice asciugamano ti costasse una multa salata, inaspettata e difficile da contestare?

E se un’abitudine diffusa nascondesse un rischio per la tua sicurezza e, peggio ancora, per il tuo portafoglio?

Preparati a scoprire come un piccolo dettaglio all’interno della tua auto potrebbe trasformarsi in un salasso inaspettato, cambiando per sempre il tuo modo di affrontare il rientro dal mare.

Quando l’asciugamano diventa un problema

Molti automobilisti, soprattutto d’estate o dopo attività sportive, sono soliti posizionare un asciugamano sul sedile dell’auto per proteggerlo dall’umidità, dalla sabbia o dallo sporco. Sebbene questa pratica non sia esplicitamente vietata da un articolo specifico del Codice della Strada, è fondamentale comprendere che può creare problemi di sicurezza e, di conseguenza, portare a potenziali sanzioni. Il punto chiave su cui si basa l’eventuale multa è l’articolo 169 del Codice della Strada. Questo articolo impone al conducente di avere “piena libertà di movimento” e una “perfetta visibilità” per effettuare tutte le manovre necessarie in sicurezza. Un asciugamano, soprattutto se posizionato in modo precario o se di grandi dimensioni, può interferire con questa libertà.

Il problema principale legato all’uso dell’asciugamano sul sedile risiede nella ridotta aderenza tra il corpo del conducente e il sedile stesso. Un tessuto liscio e mobile come un asciugamano può far scivolare il conducente durante frenate improvvise, curve strette o manovre d’emergenza. Questa instabilità può compromettere la capacità di controllare il veicolo e di reagire prontamente a situazioni impreviste. Inoltre, un asciugamano posizionato male potrebbe interferire con il corretto funzionamento della cintura di sicurezza. Se l’asciugamano si piega o crea spessore nel punto di aggancio della cintura, o se impedisce alla cintura di aderire perfettamente al corpo, la sua efficacia in caso di impatto potrebbe essere seriamente compromessa, mettendo a rischio l’incolumità del conducente.

Le sanzioni

Se un agente delle forze dell’ordine dovesse riscontrare che l’uso dell’asciugamano sta compromettendo la libertà di movimento del conducente o la sicurezza alla guida, la sanzione può essere elevata. La multa, basata sull’interpretazione dell’articolo 169 del Codice della Strada, può arrivare fino a 345 euro.

L’agente valuterà sul momento se la presenza dell’asciugamano costituisce un ostacolo alla piena capacità di guida. Di fatto, l’interpretazione del Codice della Strada permette alle autorità di multare comportamenti che, pur non essendo esplicitamente vietati da un articolo ad hoc, mettono a rischio la sicurezza.