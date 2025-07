ULTIM’ORA Patente: niente più esame, la danno col modulino precompilato | Serve solo lo SPID e ti arriva a casa

Sogni di ottenere una patente senza l’ansia dell’esame? Immagina una procedura così semplice che ti basta un click per vederla arrivare direttamente a casa tua.

Sembra incredibile, vero? Eppure, una novità rivoluzionaria sta per cambiare il modo in cui le qualifiche professionali vengono rilasciate.

Dimentica le lunghe attese e le estenuanti sessioni di studio: il futuro è qui, e ti aspetta con un sistema rapido e intuitivo.

Sei pronto a scoprire come un semplice modulino e il tuo SPID possano aprirti nuove porte professionali senza alcuno sforzo?

Continua a leggere per svelare tutti i dettagli di questa incredibile semplificazione!

La “patente a crediti”

Il Governo ha introdotto una significativa innovazione nel campo della sicurezza sul lavoro: la “patente a crediti”. Questo sistema, in vigore dal 1° ottobre 2024 e disciplinato dal Decreto 18 Settembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.221, è un meccanismo di qualificazione per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri edili. La sua funzione principale è certificare il rispetto delle norme antinfortunistiche e garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro temporanei o mobili. È importante notare che le imprese già in possesso dell’attestato di qualificazione SOA non sono tenute a possedere la patente a crediti.

Il funzionamento della patente a crediti è intuitivo e mira a premiare i comportamenti virtuosi. Si parte da un punteggio base di 30 crediti, che possono diminuire in seguito a infrazioni relative alla sicurezza sul lavoro. Tuttavia, il sistema prevede anche meccanismi per incrementare il proprio punteggio. Possono essere assegnati ulteriori 30 crediti legati alla “storicità” dell’azienda (fino a 10 crediti al momento del rilascio e fino a 20 dopo il rilascio), e ben 40 crediti aggiuntivi per attività, investimenti o formazione in materia di salute e sicurezza. Nello specifico, fino a 30 crediti per azioni proattive sulla sicurezza e fino a 10 per altre azioni o condizioni virtuose. Per poter operare nei cantieri, è necessario mantenere un punteggio di almeno 15 crediti. Come accennato, operare con un punteggio insufficiente o senza la patente può portare a gravi conseguenze, inclusa l’esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici.

Come richiederla

La procedura per richiedere la patente a crediti è stata studiata per essere quanto più semplice e digitale possibile. La domanda va presentata all’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), accedendo all’apposita piattaforma tramite SPID o CIE. È fondamentale che l’autenticazione sia effettuata dal soggetto che detiene il ruolo specificamente previsto dalla normativa per la richiesta, come il legale rappresentante di un’impresa o il titolare di una ditta individuale.

In caso il soggetto obbligato non abbia SPID o CIE, la richiesta può essere presentata da un delegato, munito delle necessarie autocertificazioni. Il rilascio è automatico e, in attesa della patente definitiva, è comunque possibile lavorare, a meno di comunicazioni contrarie dall’Ispettorato.