La chiamano la Dubai del nord Europa: per girarla non serve l’auto | Ti assegnano una barca gratis all’ufficio turistico

Sei pronto a scoprire un luogo dove l’acqua non è solo un elemento del paesaggio, ma la strada principale per ogni avventura?

Immagina una città dove il rumore del traffico è sostituito dal dolce sciabordio delle onde e l’aria profuma di serenità.

Si tratta di un vero gioiello nascosto nel cuore dell’Europa che ricorda Dubai.

Un luogo così unico che ha meritato un soprannome evocativo, che ti farà sognare spiagge esotiche pur restando a un passo da casa.

Preparati a scoprire come la tua prossima vacanza potrebbe trasformarsi in un’esperienza indimenticabile, senza dover accendere nemmeno il motore dell’auto.

La Dubai europea

Nel cuore dei Paesi Bassi, si nasconde una perla spesso definita la “Dubai del Nord Europa” o la “Venezia del Nord”: Lemmer. Questa affascinante cittadina non è solo un borgo pittoresco, ma una celebrazione dell’acqua, dove canali e laghi si intrecciano formando una rete navigabile che è il vero cuore pulsante della vita locale. Dimentica l’idea di dover noleggiare un’auto per esplorare: a Lemmer, il mezzo di trasporto per eccellenza è la barca. Un’esperienza unica che ti immerge completamente nella cultura e nel paesaggio, permettendoti di scoprire angoli nascosti e prospettive mozzafiato che solo l’acqua può offrire.

A Lemmer, il concetto di mobilità si reinventa. L’ufficio turistico locale, in un’iniziativa a dir poco sorprendente, offre ai visitatori la possibilità di utilizzare gratuitamente piccole imbarcazioni. Immagina di poter navigare liberamente tra i canali, esplorando la città al tuo ritmo, raggiungendo caffè e negozi direttamente dall’acqua. Questa opportunità non è solo un modo divertente per muoversi, ma un vero e proprio invito a vivere la città come un abitante del luogo, godendo della tranquillità e della bellezza dei corsi d’acqua che definiscono il paesaggio. È un modo intelligente e sostenibile per scoprire ogni angolo di Lemmer, dai porticcioli animati alle vie più silenziose e nascoste.

Cosa offre Lemmer

Ma Lemmer non è solo navigazione, difatti la città offre un mix affascinante di storia e modernità. Potrai passeggiare lungo le banchine, ammirare le tradizionali case olandesi, e scoprire l’imponente Woudagemaal, la più grande stazione di pompaggio a vapore ancora funzionante al mondo, patrimonio dell’UNESCO. Le numerose chiuse e ponti mobili testimoniano l’importanza dell’ingegneria idraulica per questa regione, e osservare il loro funzionamento è uno spettacolo in sé.

I ristoranti e i caffè affacciati sull’acqua offrono l’opportunità di gustare la cucina locale in un’atmosfera rilassata e tipicamente olandese. Scegliere Lemmer come destinazione significa optare per una vacanza all’insegna del relax e dell’avventura, lontano dallo stress del traffico e della frenesia cittadina. La possibilità di esplorare la città in barca, in bicicletta o semplicemente a piedi, rende ogni giornata un’esperienza di scoperta.