UFFICIALE: questa è la città più rumorosa d’Italia | La gente vive coi tappi in casa, un inferno sceso in Terra

In Italia c’è una città dove si sogna un po’ di silenzio. È talmente rumorosa che la gente vive in casa sua con i tappi nelle orecchie.

Il silenzio è d’oro, dicevano. Poi hanno inventato il clacson, il trapano e i vicini rumorosi. A tutte le ore, e spesso tutto assieme.

Oggi, il massimo che possiamo sperare è mezz’ora di pace tra il frullatore del piano di sopra e la sirena dell’ambulanza in sottofondo. In certi quartieri, il silenzio è diventato una leggenda metropolitana. Tipo il Mostro di Loch Ness, ma con meno speranza di avvistamento.

Nel frattempo, il cervello umano continua a cercare disperatamente un momento di quiete. Spoiler: non lo troverà. Perché nel frattempo c’è qualcuno che ha pensato bene di iniziare a trapanare il muro alle 7.42 del mattino. Di sabato, ovvio.

E mentre noi ci chiediamo se si possa denunciare qualcuno per abuso di decibel, arriva la notizia che tutti sospettavano: in Italia alcune città sono ufficialmente troppo rumorose per essere considerate civili. Parliamo di una nuova forma di tortura psicologica che passa direttamente dalle finestre aperte in estate.

La città più rumorosa d’Italia

L’inquinamento acustico, per definizione, è quella simpatica situazione in cui sei esposto a suoni indesiderati così a lungo che non solo ti salta il sistema nervoso, ma rischi pure di sviluppare problemi di salute. Tipo insonnia, stress, mal di testa, e la voglia improvvisa di trasferirti in un eremo tibetano.

Le cause? Il traffico che non dorme mai. I cantieri che sembrano avere turni notturni. Gli aerei che decidono di sorvolare casa tua proprio quando stai iniziando a prendere sonno. Aggiungiamo poi i locali notturni, i concerti, i bar pieni, e ovviamente il tizio col motorino truccato che passa sotto casa tua ogni sera alle 00:17 precise.

La classifica ufficiale: qui si vive con i tappi alle orecchie

E se pensi che il problema sia esagerato, l’Agenzia Europea per l’Ambiente parla chiaro: in Europa, riporta quifinanza.it, ogni anno ci sono circa 12.000 morti premature legate proprio al rumore. Non è solo fastidioso. È tossico.

E secondo l’ultima classifica Openpolis, basata su dati Istat e segnalazioni dei cittadini, la città più rumorosa d’Italia è Firenze. Seguono Napoli, Venezia, Messina, Roma, Genova, Bologna, Torino, Milano, Palermo e Catania. Secondo i rilevamenti dell’app “Listen Responsibly” invece, sul podio troviamo Milano, Lecce e Verona, con una media di decibel da discoteca anche alle otto del mattino. Chiudiamo con una certezza: se vivi in una di queste città e riesci a dormire otto ore filate probabilmente non sei umano. O hai i tappi migliori del mondo.