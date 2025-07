Attenzione a queste compagnie aeree: non rimborsano mai quando cancellano il volo | Tre di queste le prendi sempre, stanne alla larga

Per la tua prossima vacanza attenzione a queste compagnie aeree: anche se il volo viene cancellato non rimborsano mai il biglietto.

Prenotare un volo oggi è diventato un gioco da ragazzi: due clic, carta alla mano, e in pochi secondi hai tra le mani un biglietto per l’altro capo del mondo. Ma proprio perché è tutto così facile, molti viaggiatori continuano a sottovalutare i trabocchetti nascosti tra una prenotazione e l’altra.

Il più grande? Credere che, se ti cancellano il volo, ti rimborsino sempre. Spoiler: no. E a volte nemmeno ci vanno vicini.

Il problema non è solo la cancellazione in sé, ma il modo in cui alcune compagnie gestiscono la faccenda. Tra regolamenti complicati, classi tariffarie incomprensibili e condizioni scritte in corpo 6, districarsi tra i diritti del passeggero è quasi più difficile che trovare un posto finestrino.

Poi ci si mettono anche quei siti “miracolo” che promettono voli a 9,99€. Sembrano una benedizione, finché qualcosa va storto. Il volo sparisce, il servizio clienti è fantasma e l’unica risposta che ottieni è: “Leggi i termini e condizioni”. E lì scopri che quei 9,99€ li hai regalati a un algoritmo. Per stare tranquilli, prenota sempre sul sito ufficiale della compagnia aerea. E ricorda, ce ne sono alcune che non rimborsano mai.

Compagnie aeree: queste non rimborsano mai

Come abbiamo detto quindi, prima di prenotare un volo devi considerare diverse variabili. Soprattutto, come suggeriscono i più esperti, occhio ai cosiddetti “voli low cost”: a volte sono davvero convenienti, ma spesso la vera convenienza svanisce tra supplementi, opzioni mancanti e, soprattutto, biglietti che non prevedono alcun rimborso in caso di cancellazione.

E anche quando c’è un motivo serio – come maltempo, scioperi, o stormi di volatili finiti nel motore – le compagnie non sono obbligate a rimborsarti, perché si tratta di “circostanze eccezionali”. Solo se il problema era evitabile (tipo: non avevano il liquido antigelo a dicembre, per intenderci) potresti avere qualche chance di rimborso.

Occhio alla prenotazione

In tutto questo, alcune compagnie sono tristemente famose per le loro politiche rigide. Quali? In testa Ryanair, easyJet, Wizz Air: tre nomi che volano ovunque, ma che quando si parla di rimborsi, atterrano male. Offrono spesso solo voli alternativi, raramente soldi indietro. A meno che tu non abbia acquistato un biglietto “flex” (che ovviamente costa il triplo), preparati a restare a terra senza un euro.

Risparmiare è bello, ma volare tranquilli lo è ancora di più. E quando il volo sparisce, almeno saprai di non aver prenotato alla cieca: fai attenzione.