ULTIM’ORA – Trasporti pubblici gratuiti in tutta Italia, basta la carta d’identità e viaggi 3 mesi senza pagare | In biglietteria c’è l’assalto

Incredibile regalo per tutti: si viaggia gratis in tutta Italia per ben 3 mesi. Basta la carta d’identità e quest’estate non paghi un euro.

Potrebbe sembrare solo uno slogan da campagna elettorale ma è la realtà. Viaggi gratis. File alle biglietterie, app prese d’assalto e pendolari che per la prima volta sorridono davanti a una fermata dell’autobus.

Niente codici complicati, niente procedure interminabili. Basta un documento e si parte. Il cambiamento è in corso e stavolta riguarda tutti: giovani, studenti, turisti e chi ogni giorno si muove per lavoro.

In molti si stanno chiedendo se sia uno scherzo, o l’ennesima promozione-lampo buona solo per pochi eletti. E invece no: la misura è reale e già attiva, e sta rivoluzionando il modo di spostarsi in tutta Italia.

Un’iniziativa che ha un obiettivo chiaro: meno auto, più mezzi pubblici. E per la prima volta da tempo, il messaggio ha trovato una risposta concreta nelle politiche regionali. Scopriamo come puoi viaggiare gratis 3 mesi in tutta Italia.

Trasporti pubblici gratis per tutti

Ogni Regione, come ci spiega impresamia.com, ha fatto la sua parte, ma l’effetto è lo stesso: salire su tram, metro, autobus e treni regionali senza toccare il portafoglio o quasi. Tutto questo grazie al bonus trasporti, un’iniziativa rivolta a tutti e che in questo momento è particolarmente interessante, dato che siamo in estate. Nel dettaglio, nel Lazio ad esempio i giovani tra i 16 e i 25 anni possono viaggiare gratis per tutta l’estate. Un abbonamento digitale permette loro di salire e scendere ovunque, senza limiti, in tutta la rete locale.

In Lombardia si è pensato agli studenti universitari e ai pendolari delle aree meno centrali: i primi viaggiano gratis, i secondi con uno sconto del 40% sugli abbonamenti ferroviari. Il Veneto ha puntato anche sui turisti: sconti del 50% su autobus, treni e persino vaporetti, per chi ha tra i 18 e i 30 anni.

Devi solo mostrare la carta d’identità

Non manca chi ha aggiunto anche un tocco green all’iniziativa già di per sé sostenibile: in Piemonte lo sconto del 50% è riservato a chi sceglie solo mezzi a basso impatto, come tram elettrici e treni sostenibili. Un incentivo concreto per cambiare abitudini, e non solo per tre mesi.

In Campania, invece, si viaggia leggeri con il programma “Estate in movimento”: -30% sugli abbonamenti estivi per giovani tra i 20 e i 35 anni. Tutto digitale, tutto semplice. Basta registrarsi online e mostrare la carta d’identità. Poi si sale. E si viaggia.