BANCA D’ITALIA, avviso ai correntisti: in viaggio OBBLIGATORIA la nuova carta | Potrai pagare solo cosi

L’estate è tempo di partenze, avventure e, ovviamente, acquisti. Che sia per souvenir, cene o semplicemente per le spese quotidiane, il portafoglio è sempre a portata di mano.

Ma cosa succederebbe se i metodi di pagamento tradizionali non fossero più sufficienti, soprattutto quando si è lontani da casa?

Un nuovo avviso dalla Banca d’Italia sta per rivoluzionare il modo in cui gestiamo il denaro in viaggio, spingendoci verso una soluzione che potrebbe cambiare le vostre abitudini di spesa.

Si parla di sicurezza, controllo e un futuro in cui il digitale diventa protagonista.

Siete pronti a scoprire il nuovo strumento finanziario che diventerà il vostro compagno di viaggio indispensabile?

La scelta vincente per i pagamenti online

Nell’era digitale, dove le transazioni avvengono sempre più spesso tramite internet, la carta prepagata emerge come uno strumento indispensabile, offrendo una serie di vantaggi significativi. Non è un caso che sempre più utenti scelgano questa soluzione per i loro pagamenti digitali. Uno dei motivi principali è la maggiore sicurezza: non essendo direttamente collegate a un conto corrente bancario, in caso di frode o attacco informatico, i danni economici sono limitati al saldo disponibile sulla carta stessa. Questo offre una tranquillità impareggiabile. Inoltre, le carte prepagate garantiscono un controllo delle spese più rigoroso. L’importo disponibile è determinato dall’utente, evitando il rischio di sbilanciare il proprio budget con spese eccessive o impreviste.

La loro ampia accettazione, grazie alla compatibilità con circuiti internazionali come Mastercard®, le rende utilizzabili su quasi tutte le piattaforme online e nei negozi fisici, a casa come in viaggio. Un ulteriore vantaggio è la prevenzione delle frodi: l’uso di una carta prepagata riduce drasticamente il rischio di phishing e clonazione, proteggendo il denaro del correntista. Il funzionamento di una carta prepagata è estremamente semplice e intuitivo, rendendola accessibile a tutti. Dopo una rapida registrazione e attivazione, l’utente può ricaricare la carta attraverso diverse modalità, come bonifico bancario, versamento in contanti o altre opzioni messe a disposizione dall’istituto emittente. Una volta ricaricata, la carta può essere utilizzata per effettuare acquisti online, pagare nei negozi fisici tramite POS e prelevare denaro contante presso gli sportelli automatici.

Scegli quella giusta

Per selezionare la carta prepagata più adatta alle proprie esigenze, specialmente in vista di viaggi e pagamenti online, è fondamentale considerare alcuni aspetti chiave. Il circuito di pagamento è cruciale: carte supportate da circuiti internazionali come Mastercard® garantiscono una maggiore accettazione a livello globale, fondamentale quando si viaggia all’estero.

Le modalità di ricarica devono essere comode e accessibili: è utile verificare se la carta può essere ricaricata tramite bonifico, sportelli ATM, o altre opzioni che si adattano al proprio stile di vita.