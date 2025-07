Bolletta, dimezza i consumi con un pennello: approvata la nuova vernice TERMICA | Altro che cappotto, basta una mano di biancone

Per dimezzare i costi dell’energia elettrica non devi vivere al buio: ti basta un pennello e una mano di vernice. E la bolletta sarà più bassa.

La bolletta ti mette ansia ogni mese? Non sei il solo. Anche con le luci spente e gli elettrodomestici usati con il contagocce, la cifra finale sembra sempre più alta del previsto. Eppure, non si può vivere al buio o fare il bucato a mano per sempre. Quindi: come si fa?

Rinunciare non è certo un’opzione. Frigo, forno, lavatrice, TV sono parte della nostra vita quotidiana. Spegnerli per risparmiare può sembrare una buona idea, finché non ti accorgi che vivere come nel 1800 non è poi così comodo. Ma ci sono altri modi per risparmiare.

Quando pensiamo al risparmio ci vengono alla mente subito alle ciabatte con l’interruttore, alle lampadine LED, agli elettrodomestici classe A+++. Tutto giusto, ma c’è un altro trucco che nessuno considera, ed è sulle pareti di casa.

Non è un nuovo elettrodomestico intelligente, né un misterioso dispositivo da installare in salotto. È una pittura che, con un semplice pennello, può trasformare il modo in cui consumi energia. E farti risparmiare: arriva la vernice termica.

Bolletta: dimezza i costi con la vernice termica

Ebbene sì: dipingere le pareti con colori chiari può abbattere i consumi. Sembra una sciocchezza, ma se ci pensi bene non lo è affatto e ha un senso. Il bianco infatti riflette la luce naturale molto più di un colore scuro, rendendo gli ambienti più luminosi senza dover necessariamente accendere sempre la luce.

In una casa dai toni chiari, la luce del sole si fa più strada. Questo significa meno lampade accese durante il giorno e anche nelle ore del tramonto. Un modo furbo per usare meno energia senza nemmeno pensarci.

Poche pennellate e abbatti i consumi

E se non vuoi una casa total white che ti fa un po’ l’effetto “sala operatoria”, niente paura. Esistono tonalità soft e moderne che fanno comunque il loro dovere: riflettono la luce e aiutano a mantenere un’atmosfera luminosa e ariosa. Via libera quindi a colori pastello e neutri, chiari e rilassanti. Per una casa più alla moda, personalizzata e “economica”.

Altro che lavori in muratura o cappotti termici da migliaia di euro. Con un po’ di vernice e qualche ora libera, puoi migliorare l’efficienza energetica della tua casa e alleggerire anche la bolletta. E alla fine, diciamolo: tinteggiare può essere anche terapeutico.