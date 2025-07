Ristrutturazione casa, da ora è OBBLIGATORIO farla se lo decide il condominio | Alla prossima assemblea ti addebitano 30mila euro

Adesso se il condominio vuole che tu ristrutturi casa tua non puoi rifiutare, devi farlo per forza. O ti verranno addebitati 30.000 euro.

E se alla prossima riunione di condominio ti arrivasse un bel conto da 30.000 euro? A volte infatti, anche se pensi che la tua casa sia solo affar tuo, ci sono situazioni in cui potresti dover mettere mano al portafoglio per forza.

Chi vive in condominio lo sa: basta una riunione e ci si trova con nuove spese, magari per l’ascensore, il tetto, la facciata; ma se all’improvviso tocca proprio a te rifare un pezzo della tua casa privata, puoi dire di no?

In molti credono che, se una cosa è di tua proprietà, nessuno possa costringerti a sistemarla. Eppure, ci sono delle eccezioni, se lo decide il condominio.

Ma come è possibile che qualcuno possa venire in casa tua e costringerti a fare dei lavori di ristrutturazione anche quando tu non vuoi, o magari non puoi? Scopriamolo.

Ristrutturazione casa: il condominio ti può costringere

Se da una tua parete privata o da un balcone iniziano a staccarsi calcinacci, il problema non è solo estetico. Rischi di danneggiare cose o persone, e in quel caso non basta più dire “ci penserò poi quando ne avrò la possibilità”. Come spiega brocardi.it, se una parte del tuo appartamento (come un balcone) rappresenta un pericolo per gli altri, sei legalmente obbligato a intervenire. Anche se non vuoi. E se non lo fai, il condominio può rivolgersi al giudice e ottenere un ordine che ti costringe a farlo. Se ignori tutto, rischi anche sanzioni.

Addirittura in casi urgenti l’amministratore non ha nemmeno bisogno dell’approvazione dell’assemblea per agire. Può ordinare un sopralluogo, far intervenire tecnici o imprese e presentarti il conto in un secondo momento. Soprattutto se c’è un rischio per la sicurezza dell’edificio.

E se non lo fai ti addebitano 30.000 euro

Ma possono obbligarti anche a ristrutturare casa tua? In effetti no, spiega ancora il sito citato, il condominio non può costringerti a fare lavori all’interno del tuo appartamento o su parti esclusivamente tue, come balconi o terrazzi. A meno che non si tratti di elementi che influiscono sul decoro dell’edificio (come frontalini o fioriere in muratura). In quel caso, l’assemblea può deliberare per tutti.

Vivere in condominio significa anche assumersi delle responsabilità verso gli altri. Se una parte della tua casa è pericolosa, non puoi far finta di nulla. Meglio sistemarla prima che arrivi l’amministratore o, peggio ancora, il giudice.